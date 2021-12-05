SPAC依舊火爆　今年美股IPO數目達970

僅管美股近日出現高未回調，惟三大指數今年迭創新高仍讓港股「無地自容」，新股市場同樣相形見絀。統計顯示，截至2021年11月30日，今年美股IPO已達970個，已經是去年IPO全年總量的2倍，達到過去21年的新高。

投資智能業務中國區董事總經理Anny Liu表示，今年前三季度納斯達克迎來560餘家公司上市，籌集資金達1,360億美元，佔全美IPO的約73%，也佔所有募集資金的61%以上。

她解釋IPO數量增長會如此迅速，主要源於火熱依舊的SPAC(特殊目的收購公司)。截至到11月底達562個，比整體IPO數量的一半還要多，佔比高達63%。

另外個人投資者直接參與的比例提升，也是美股IPO市場增長動力之一。Anny Liu指2020以前美股的個人投資者大概只佔10%左右，而2020年，個人投資者的交易就上升到美股總交易量的19.5%。截止到2021年7、8月這個比例已經上升到25%。事

實上，早在2019年12月受惠有券商推出美股交易0佣金後，個人投資者交易活動就已經開始小幅上升，新冠肺炎爆發後，個人投資者的交易增加得更快，交易額從每天約180億美元增加到每天約320億美元——這幾乎是疫情暴發之前兩倍的水平。

目前個人投資者參與期權交易的總比例從2年前只佔總量的25%升至超過了50%，由於備受關注的股票價格已經非常高，但相對來說該股票對應的期權合約價格要低很多，這對於投資者來說經濟成本也會更低一些。