「印度神童」預言再獲佐證　全球12月恐多災多難

「印度神童」阿南德近年多次預言皆言中疫情發展、國家發展動向，以及經濟變化等，引起全球關注。世界政經格局風雲再起，近日再有兩大證據佐證他早前警告的12月至明年4月間全球還會有大波動預言可能成真。

阿南德在本月3日發布最新影片，解釋為何今年全球天災不斷，造成很多人喪命，並不只是氣候變遷所影響。恰巧的是印尼爪哇島塞梅魯火山上周六(4日)突然爆發，火山灰遮天蔽日，直衝上12公里的高空，附近居民慌忙逃難，但因泥石流沖斷橋樑而受阻；至今13人死亡及98人受傷，搜救人員繼續在被熔化火山灰覆蓋的村莊尋找生還者。

他早就指出，2021年是充滿洪災的一年，原因就在於今年是月亮年，引此全球降雨量增加。明年4月前可能出現豪雨致洪水爆發，而印度南部邦加羅爾先前果真發生暴雨、淹水成災。阿南德當時預言全球即將面臨能源危機、極端天氣、經濟動盪、電力短缺、供應鏈混亂、新冠疫情及饑荒等7大危機，且到明年5月都不會好轉。目前新冠疫情、經濟動盪和極端天氣都已經成真。

阿南德點出一個「關鍵期」，就是今年的12月14日到明年的4月，卡拉薩爾帕瑜伽（KALA SARPA YOGA，又稱印度星盤）將對天氣帶來劇烈影響，不只天氣，世界各國的經濟也就受到大震盪，要特別注意。

事實上，除了近期頻發的天災外，有一名網友在TikTok以「onetimetraveler」(時空旅人)為名發布各種預言影片也引起關注。他指人類必須注意「12月這2日」，並談到「其中一天世界將會發生一件大事」要大家謹記。無獨有偶，印度神童日前也點出一個「關鍵期」，12月至明年4月間全球還會有大波動，

時空旅人先在11月17日上傳的影片中表示，12月25日除了是聖誕節外，還是個重要的日期，他表示「這天將會發生一件震撼世界的大事，並永遠改變人類的生活方式」。他及後又在11月27日上傳的影片中表示，12月20日會有8個人類從太陽的能量波中獲得超能力，不過對此他並沒有多加解釋，反倒再次強調要注意12月25日。

「時空旅人」在TikTok擁有約130萬粉絲，上述影片觀看次數已經超過290萬。他在先前發布的影片中，也對2022年做出不少預測，他表示2022年NBA的洛杉磯湖人隊將在第七場比賽中輸給布魯克林隊；2022年的8月20日地球不遠處的一顆行星會發生爆炸；導致藍天將會被綠色覆蓋長達5個小時；2024年會在阿根廷地底下發現擁有超過3萬年歷史的地下堡壘，也接著會發現更多過去的重要文獻技術。

此外，時空旅人也預言了，在2027年瑞典、挪威、英國和芬蘭會聯合起來，成為一個巨大的聯盟國家，「其他國家喜歡這個想法，這點燃了將大國團結在一起的火花。」