美股本周聚焦通脹數據　薩默斯倡加息4次

上周五公布的美國就業數據參差，美股三大指數當日均以下行告終，加上變種病毒在美國多州蔓延，本周市場表現料將同樣動盪不安。聯儲局將在14及15日開會，傳統而言在會前一周不會發表任何言論，本周焦點將在周五公布的11月消費者物價指數(CPI)及更多疫情消息。

市場預期上月通脹仍然高企，料同月CPI按年升6.7%，較10月再上升0.5個百分點。面對嚴重高於聯儲局2%通脹目標的現況，主席鮑威爾已「改口風」，承認通脹不再是早前估計的只是暫時性，惟前財長薩默斯認為鮑威爾應向市場暗示明年將加息4次，以挽回公信力。他續指，最新公布的失業率按月跌0.4個百分點至4.2%，反映就業市場正在改善，有條件加快加息，建議後年的加息速度可更快。

上周標指回落，美國銀行策略師Savita Subramanian表示，聯儲局偏「鷹」派言論為過熱的市場帶來警號，該行尤其對標指持審慎態度，惟從季節性及歷史數據來看，本月標指表現大多向好。

高盛經濟師Joseph Briggs預期，受新變種病毒拖累，下調美國經濟增長預測。他預估今年及明年的國內生產總值(GDP)為增長3.8%，及2.9%，均分別下調0.4個百分點。該行指變種病毒將對服務業支出帶來輕微影響，惟或加劇供應鏈瓶頸現象，以及減低民眾重投職場的意欲，這將再推高通脹率。

商品方面，白宮早前表示對汽油價格未見下跌表示失望，隨着多國如日本等響應美國釋放戰略石油儲備，印度宣布或再釋放最多1,200萬桶，總統拜登周五開腔指，雖然中國還未正式宣布，但很有可能將效法，以幫助抑制油價，強調美國人將不需承受昂貴的汽油價格。

有趣的是，Omicron的出現並未帶動與居家防疫相關的疫情受惠股，Zoom上周累挫約16%；網上零售平台Shopify跌10.57%；Netflix亦跌9.54%，分析指或反映投資者相信，無論疫情發展如何，美國將不會重啟全面封城。