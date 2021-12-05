美「攬炒式」封殺晶片技術　華設超級稀土巨企突圍

美媒報道，內地即將宣布在礦業發達的江西省成立全新稀土企業，命名為「中國稀土集團」，透過合併五礦集團、中國鋁業、贛州稀土礦業集團等國企，打造為全球首屈一指的稀土巨企。此舉彰顯中方希望在與美關係緊張加劇之際，增強對稀土供應的管控，只要順利合併，必能進一步加強中國政府的定價權，避免內耗而削弱槍頭對外的能力。

所謂稀土，絕非一般泥土，含17種元素，為電動車、軍機引擎、衞星、智能手機、導彈系統，甚至隱形戰機的重要零件。目前內地開採世界70%以上的稀土，更佔複雜稀土精煉加工份額達9成。資料顯示，2020年全球稀土儲量1.2億噸，單在內地就高達4,400萬噸，佔總量36%，為全球最多；2021年內地產量估計達16.8萬噸，約佔全球總產量6成，其中約4.6萬噸為出口。惟內地稀土業布局混亂，導致價格屢被拖低，「中國稀土集團」一旦成立，就能展現中國要主宰全球稀土供應鏈的決心。

事實上，中國在晶片製造上仍有落差，與其無了期「泵水」造芯，倒不如花錢在資源上。有中國民間智庫機構近日發文稱，目前中國半導體產業最輸不起的有3大難題：包括產業升級受阻、供應鏈被封殺，以及經濟失速隱憂。其中，中芯季績出現「雙減」現象，即研發投入減少，第三季佔收入比重僅11.7%，金額亦降至10.8億元人民幣的近年低位。反觀，美資的英特爾在2020年研發額達135億美元，佔全球半導體研發金額近20%；韓資的三星為55億美元；台積電則為37.2億美元。再者，中芯近期爆出員工離職潮，人才流失勢必影響研發能力。

誠然，美國自身也「芯慌」，商務部長雷蒙多近日懇求國會須在聖誕節前通過《晶片法案》，讓高達520億美元的資金扶持美國半導體生產及研究，並警告現已是一場危機，且只會變得更差。