化解違約骨牌效應鬆借貸　內房融資易嗌價

內地官媒發文認同廣東省政府向恒大派出工作組的做法，又引用分析認為，恒大問題屬「個案」風險，在處置上邁出關鍵一步，有利於進一步全面清查該集團整體債務規模，有效化解風險、有利於降低上下游企業和相關房地產企業面臨的不確定性，同時有利維護各方合法權益和社會穩定。

作為央行的人民銀行則直斥恒大經營管理不善、盲目多元化擴張，最終導致風險爆發。惟強調短期個別房企出現風險，不會影響中長期市場的正常融資功能。另一監管機構中銀保監同意是「個案」，在該集團全部債務之中，金融債務佔約三分之一，結構比較分散，其金融投資數額很小，因此不會對中國銀行業、保險業的正常運作造成任何負面影響。中證監亦唱好整體市況，強調當前內地房地產行業總體保持健康發展，交易所債券市場違約率保持在1%左右的較低水平，涉及房地產的上市公司和債券發行人經營財務指標總體健康，恒大事件對資本市場穩定運行的外溢影響可控。

綜合市場的報道，恒大於公開的資產負債表內債務約2萬億元人民幣(下同)，可是表外債務有多少卻未有公開，有機會多於其淨資產逾3,000億元，是市場擔憂之處。內地官媒也擔心「城門失火，殃及池魚」，因已有一間酒商洋河股份於上周五發公告，其子公司一筆涉及恒大的理財產品，剩餘信託產品本金7,251.35萬元，以及9,500萬元在今年6月21日之後的投資收益均未能及時收回。

不過，有分析認為毋須太悲觀，因恒大事件或令行業融資回暖。內媒引述光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，金融管理部門及時對部分金融機構過度收縮行為進行適當矯正，起了明顯效果，個人住房貸款明顯回暖，市場預期也逐步趨穩，對房地產悲觀情緒有所紓緩。有統計指出，11月房地產企業境內債券發行金額471億元人民幣，按月增長84%，意味中央政府放鬆融資。其中，民營房企龍光控股透露，其面向專業投資者而公開發行的公司債券獲上交所備案通過，公司擬發行不超過7.1億元的債券。

內房公司也想盡辦法維持流動性，內媒指出，為刺激銷售，部分房企推出首付分期，首期最低只需10%，有樓盤只要幾萬元就能下訂金；更有房企主動提供首付貸款。不過，業內人士提醒，羊毛出自羊身上，這些低首期樓盤通常折扣較少，且在申請樓按時需要申報獲得首期折扣或優惠，否則可能違規。