太古城低層以1260萬元易手　低市價約15%

股票市場波動，藍籌屋苑再現平價成交。鰂魚涌太古城一個低層單位，周末期間以1,260萬元易手，較市價低約15%，呎價約18,529元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣黃凱達稱，鰂魚涌太古城冠天閣低層C室，實用面積約680方呎，以1,260萬元轉手，較市價低約15%，呎價約18,529元，屋苑11月暫錄約3宗買賣，平均實用呎價約19,699元。

●美聯楊家俊表示，大潭陽明山莊5座中高層35室，實用面積約1,031方呎，兩房連雙套房間隔，獲原居於九龍區的外籍租客，以每月4.8萬元承接，呎租約46.6元，並連一個車位。

●利嘉閣馮銳興指，跑馬地樂活臺高層B室，實用面積約1,180方呎，套三房連儲物室間隔，近日以2,730萬元沽出，呎價約23,136元，原業主於2003年11月以約700萬元購入，持貨約18年，現轉手帳面獲利約2,030萬元，升值約2.9倍。

●世紀21北山嚴智贇稱，北角丹拿花園4座中層A室，實用面積約654方呎，三房間隔，望樓景，獲區外換樓客以1,248萬元承接，呎價約19,083元，原業主於2014年1月以740萬元購入自住，持貨近8年帳面賺508萬元，單位期內升值約69%。

●世紀21北山梁淑儀透，北角寶馬山花園11座低層C室，實用面積約588方呎，兩房間隔，望池景，獲區外換樓客以1,238萬元承接，呎價約21,054元，屬市價水平，原業主於2015年1月以910萬元購入上址投資，持貨近7年帳面獲利328萬元，或升值約36%。

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九龍區

●美聯黃家樂稱，啟德龍譽2B座中層A室，實用面積約1,010方呎，套四房連工人套房間隔，放盤1星期租出，單位原先叫租4.5萬元，輕微調減1,000元，以每月4.4萬元租出，呎租約43.6元。

●香港置業曾家輝表示，大角咀奧坊．曉岸1座低層D室，實用面積約259方呎，一房間隔，望市景，以約1.5萬元放租3星期後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價2,000元，以約1.3萬元租出，呎租約50.2元。

●香港置業蘇國榮指，奧運站帝柏海灣1座低層E室，實用面積約1,013方呎，套三房連工作間設計，以約4.3萬元放租2個月後，獲區內夫婦洽詢，雙方議價後減價2,000元，以約4.1萬元租出，呎租約40.5元。

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新界區

●利嘉閣黃金欽透露，將軍澳首都5座右翼低層A室，實用面積約716方呎，套三房連雜物房間隔，望海景，今年8月放盤，原叫價1,000萬元，近日以940萬元交吉沽出，減價60萬元或約6%，呎價約13,128元。

●中原朱家安表示，將軍澳城中駅9座連平台特色戶，實用面積約611方呎，套三房間隔，擁295方呎平台，最初叫價1,150萬元，議價後以1,038萬元易手，呎價約16,989元，新買家為同區客，深知平台特色戶放盤罕有，議價後即入市自用。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山聽濤雅苑6座高層F室，實用面積約733方呎，套三房間隔，日前以1,000萬元易手，呎價約13,643元，新買家為用家，原業主於2013年以619萬元購入，持貨8年帳面獲利約381萬元離場，單位升值約61.6%。

●世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山薈朗2座低層A6室，實用面積約293方呎，一房間隔，以565萬元易手，呎價約19,283元，原業主於2016年9月以419萬元購入，持貨5年多，帳面獲利146萬元，單位期內升值約35%。

●世紀21奇豐李仕明稱，大圍聚龍居9座低層A室，實用面積約942方呎，套三房間隔，獲買家以1,190萬元連車位承接，呎價約12,633元，原業主於2008年9月以592萬元購入，持貨13年帳面獲利598萬元，單位期內升值約1倍。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田居屋愉翠苑M座低層1室，實用面積約516方呎，兩房間隔，於未補價第二市場以575萬元沽出，呎價約11,143元，原業主於2007年6月於第二市場以123.6萬元購入，持貨逾14年帳面獲利451.4萬元，單位升值約3.6倍。

●美聯梁啟文表示，元朗尚悅1座中層G室，兩房間隔，實用面積約425方呎，早前叫價約610萬元，放售不足1個月，吸引區內租客洽商承接，雙方輕微議價後以595萬元承接，呎價約14,000元。

●中原王勤學透露，元朗PARK YOHO Venezia第2A座高層D室，實用面積約530方呎，兩房間隔，叫價780萬元，有上車客議價8萬元，即斥772萬元承接，呎價約14,566元，原業主於2016年8月以568.9萬元一手買入，持貨5年帳面獲利203.1萬元，升值約36%。

●祥益黃肇雯指，天水圍居屋天盛苑R座高層1室，實用面積約650方呎，套三房間隔，減價15萬元，區內綠表客遂便決定於未補價第二市場以565萬元購入自住，呎價約8,692元。

●祥益黃慶德稱，屯門新屯門中心6座低層F室，實用面積約455方呎，區內客見屋苑單位可飼養狗隻，業主減租1,000元，租客遂便決定以1.1萬元承租上址，呎租約24.2元。

●祥益黃文樂表示，屯門豐連1座中層H室，實用面積約302方呎，一房間隔，由於租客表明預繳半年租金，業主於是調整價格，減租700元，上述租客遂便決定即睇即租，以月租1.08萬元租入單位，呎租約35.8元。