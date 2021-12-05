融資獲「開綠燈」 內房拋3招自救
2021年12月05日 21:09
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中國恒大(03333)表示不確定是否擁有充足資金繼續履行一筆2.6億美元(逾20億港元)債券的責任，攻破內地容忍違約危機的最後心理防線！恒大主席許家印當晚即被廣東省政府約談，隨後人民銀行、中銀保監、中國證監會先後表示，支持廣東省政府派人進駐恒大摸底。事實上，在官方回應恒大事件的同時，已悄悄放水鬆融資。
市傳監管部門有望為房企發行供應鏈ABS(資產支持證券)產品「開綠燈」，為房企「輸血」，包括在港上市的碧桂園(02007)和萬科(02202)也有意申請，另外還有新希望地產、龍湖拓展、金地集團等。其中，萬科擬於近期發行7.77億元人民幣的供應鏈ABS，並計劃於12月將2021年內供應鏈ABS額度發行完畢。
碧桂園稱，供應鏈ABS產品為創新的融資方式，可支持上游供應商融資，緩解中小企業融資難、融資貴問題，有助於上游企業拓寬融資渠道、降低融資成本、提高經營效率。公司將繼續認真貫徹落實房住不炒和三穩政策要求。
其他內房也想盡辦法維持流動性，陷財困的佳兆業(01638)再以香港物業抵債，據山東高速金融(00412)公布，集團於2019年12月18日曾向佳兆業提供1.25億美元貸款融資，集團已於向佳兆業收購中環中心38樓全層物業，最高代價為1.86億港元，款項將以佳兆業結欠山高金融貸款抵償。山東高速金融又提到，將其他有關向佳兆業相關公司貸款的還款日期延長至2022年10月2日。
另有內媒指出，為刺激銷售，部分房企推出首付分期，首期最低只需10%，有樓盤只要幾萬元就能下訂金；更有房企主動提供首付貸款。不過，業內人士提醒，羊毛出自羊身上，這些低首期樓盤通常折扣較少，且在申請樓按時需要申報獲得首期折扣或優惠，否則可能違規。