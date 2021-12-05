融資獲「開綠燈」　內房拋3招自救

碧桂園稱，供應鏈ABS產品為創新的融資方式，可支持上游供應商融資，緩解中小企業融資難、融資貴問題，有助於上游企業拓寬融資渠道、降低融資成本、提高經營效率。公司將繼續認真貫徹落實房住不炒和三穩政策要求。

另有內媒指出，為刺激銷售，部分房企推出首付分期，首期最低只需10%，有樓盤只要幾萬元就能下訂金；更有房企主動提供首付貸款。不過，業內人士提醒，羊毛出自羊身上，這些低首期樓盤通常折扣較少，且在申請樓按時需要申報獲得首期折扣或優惠，否則可能違規。