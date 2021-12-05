內地收緊VIE上市　標普：多數受評人擁財務緩衝

媒體引述評級機構標準普爾表示，從國際數據和訊息揭露風險的角度來看，中國監管機構正在重新審視VIE(Variable Interest Entities；可變利益實體)的中資海外上市公司，特別是中國科技海外上市公司正受到進一步審查。

證監會新聞發言人周日(5日)表示，個別媒體報道中國監管部門將禁止可變利益實體(VIE)架構企業赴境外上市，推動在美上市中國企業退市，這完全是誤解誤讀。

滴滴出行擬從紐約證券交易所退市，轉而在香港重新上市，再度讓中企在海外市場掛牌成為焦點。雖然目前沒有明文禁令，今年6月30日之後，中國大陸企業在美國的IPO宣告停止，中國官方要求所有海外IPO候選公司在進行上市之前，需接受各種網絡安全和數據安全檢查，且需要獲得政府的明確批准。

標普分析師庫爾茲表示，內地對VIE結構的任何審查均視為進一步朝着訊息收緊、要求披露風險內容，大多數採用VIE結構的受評發行人已經在香港或中國大陸進行二次上市，並擁有顯著的財務緩衝。例如，一年來有唯品會在香港完成了二次上市。

在美掛牌中企尋求其他市場二次上市的壓力，也有來自美國。標普指出，根據《外國公司責任法》等法規對於使用VIE結構的公司，要求增加股東等資訊的披露，如果外國公司連續三年無法接受上市公司會計監督委員會的檢查或調查，該法將禁止外國公司在美國交易所上市。