靜待全新大型項目 一手市兩日僅錄近20宗成交
2021年12月05日 22:27
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皓日售樓處
一手市場靜待全新大型推售，周末交投淡靜，兩日暫僅錄近20宗成交，按周下跌兩成。九龍區新盤收票情況不俗，料於短期內展開首輪銷售。
●皓日暫收約700票 超額6倍
恒隆地產(00101)發展的牛頭角皓日，以同區逾30年來首個新盤作招徠。項目自上周五以折實平均呎價21,548元首推100伙後，3日累計接獲約700張入票，超額認購約6倍。
●維港滙II周末錄10宗成交
信和置業(00083)及會德豐地產等5大發展商合作的西南九龍維港滙II，周末錄得10宗成交。上述成交價介乎約779.6萬元至約833萬元。其中，該盤第3B座16樓E室，實用面積325方呎，屬一房間隔，以約833萬元成交，實用呎價約25,631元。
●本木一房968萬沽
恒基地產(00012)旗下尖沙咀本木，錄得本月首宗成交。最新沽出的單位為17樓B3室，實用面積378方呎，屬一房間隔，以968萬元成交，實用呎價約25,608元。
●尚‧珒溋三房2,169萬沽
龍湖集團(00960)及合景泰富集團(01813)合作發展的啟德尚‧珒溋，新近錄得三房單位成交。該單位為1座30樓C室，實用面積760方呎，採三房間隔，以約2,169.1萬元成交，實用呎價約28,541元。資料顯示，買家採用90天付款計劃。