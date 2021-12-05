女股神「被熊咬」　旗艦基金近所有持股跌逾2成

Omicron變種病毒引發美股波動加劇，有科技女股神之稱的伍德(Cathie Wood)的旗艦方舟創新基金持股，幾乎全數跌進熊市。

由伍德領軍的Ark投資管理旗艦科技基金ARK Innovation ETF（ARKK）上周收低5.5%，跌至92.43美元，創下2020年11月2日以來新低紀錄，全周更重挫12.6%，為2月以來最大周線跌幅。

ARK創新ETF基金的持股除了兩隻股票外，其餘皆較波段高點下挫逾20%，換言之已進入熊市。創新基金的持股唯獨Trimble與特斯拉未進入熊市，不過跌幅皆較52周紀錄高點下挫逾10%，步入調整階段。至於Berkeley Lights、Proto Labs和Skillz，更較52周高點暴跌逾80%。

伍德受訪時仍對ARK的投資策略信心滿滿，該基金的投資策略聚焦五大數碼平台的「顛覆性創新」，如基因定序、機械人、能源儲存、人工智能與區塊鏈技術。

伍德相信她的投資策略將在未來5年開花結果，帶來4倍漲幅，但事實是ARK的表現與2020年大相逕庭，當年ARK七隻ETF基金有五檔平均報酬率達141%，主要拜特斯拉與Teladoc Health等股票大漲所賜。