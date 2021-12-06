【強完再強】積金轉年金？信安：言論屬「試水溫」

強積金數碼平台積金易(eMPF)的籌建工作全力進行，信安投資及退休金行政總裁程浩賢表示，業界與平台營運商正在商討實行細節，惟全港不同的受託人亦有各自的方案及意見，並引述有關技術人員形容，相關標準化的工作「十分困難」。

積金局在推出計劃時曾表示，eMPF將為未來的MPF管理費創造減費空間，程氏認為，全港受託人管理工作程序精簡化、標準化，將提升經濟效益，惟他指尚不確定具體實行時的減價空間，但會確保公司的價格在業界而言可具競爭性。在eMPF實行後，他亦預期整個業界的營運團隊將縮減，並透露與平台營運商初部商討，團隊將轉職至新平台繼續工作。

對於早前有官員提出研究將強積金強制轉做年金，程氏笑指言論屬「試水溫」，惟現階段不宜過早評論，但認為每種產品均有其受眾。他引述調查指，全港有85%退休人士全數提取其退休金，且大部分不另作投資；他表示，單靠存息容易跑輸通脹，建議退休人士選擇3至4個低風險的投資方案，若其中一項選擇為年金等每月派息的產品，則可提供被動收入。

去年港府放寬對MPF配置內地A股上限，高級投資策略師陳曉蓉表示，今年內地股市表現差強人意，公司尚未有推行專屬A股的基金類計劃；惟她認為，放寬限度可令投資經理日後能以較靈活方式，調配相關類別的投資比重。

今年整體MPF的表現上，陳氏指，雖然今年債市及中港股市表現較差，但若非全數選擇相關類別，估計仍有錢賺，意味MPF全年回報將錄正增長。