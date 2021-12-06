東方日報B1：中概股被圍攻　港股恐跌穿23000陷嚴冬

內房債務危機未除之際，中美兩國的監管部門繼續對中概股施壓，市場憂慮滴滴出行將掀起中概股退市序幕，多隻中概股上周五美市時段遭洗倉，包括多隻在港第二上市的重磅科技股，拖累港股美國預託證券(ADR)跌近500點，意味恒生指數周一(6日

)低開幾近無懸念。分析指出，經濟復甦概念股亦受到Omicron變種病毒衝擊，港股或「再下一城」，下試23,000點，惟市場期望利淡消息盡出後，恒指短期有望迎來反彈。

儘管上周中國證監會已否認禁止可變利益實體(VIE)架構企業赴境外上市的消息，但滴滴上市不足半年便「棄美來港」的做法，不禁令人猜測內地是否已就中企赴美上市「落閘」。

不過，周日中證監再次安撫市場，稱有關推動在美上市中概股退市等消息是「誤解誤讀」，當局了解到一些中企正積極與境內外監管機構溝通，推進赴美上市事宜，又指近期中證監與美國證券交易委員會(SEC)、美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)等監管機構就解決合作中存在的問題進行了坦誠、有建設性的溝通，在重點事項推進合作方面取得積極進展。

當局續表示，將會繼續與美方保持坦誠的溝通，以爭取盡快解決審計監管合作中的遺留問題；又強調內地的監管政策並非為了打壓特定行業或民企，也與企業境外上市沒有必然的聯繫。

香港股票分析師協會副主席郭思治則指，新一波疫情會對內需、周期性板塊帶來影響，但未會造成恐慌，因各國政府已有應對疫情經驗。港股亦已具備反彈條件，畢竟近日港股自年內高位已一度累瀉逾8,000點，相信「要沽嘅已沽晒」，且臨近年底，相信基金「粉飾櫥窗」效應有助支撐大市，惟始終缺乏向上催化劑，故料反彈力度有限。