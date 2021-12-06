周樂樂：國內維穩預期增強　關注政策受惠板塊

上周，科學家表示最新的變異新冠病毒Omicron擁有大量的突變點，這可能使其具有更強的傳染性，並且能逃避以前感染或疫苗引發的免疫反應。這消息引起全球資本市場恐慌，美股、港股等外圍市場普遍震盪走低，而滬深兩市低開後震盪走高。走勢差異主要是市場預期國內受Omicron影響少，以及預期國內維穩政策更加堅決。

A股市場，上周引發投資者關注的是整個光伏板塊的持續性回調。這是繼CXO之後第二個偃旗息鼓的成長性賽道。主要誘因是隆基下調了其單晶硅片的官方報價。另一家硅片巨頭中環股份隨後也下調了硅片價格，最高降價幅度甚至超過隆基。市場擔心硅片行業將進入激烈的價格戰。其實光伏行業的供應一直充足，只是今年上半年硅料價格的爆發性上漲導致整個產業鏈的價格被迫維持在高位。市場本來的預期是明年硅料價格下降後，中下游的利潤空間會優化，且隨着產業鏈的成本減少能拉動裝機量的大幅上漲。目前而言，這個邏輯其實並沒有變化，只是今年光伏板塊漲幅過大加上最近負面情緒較重，股價進入了調整區間。光伏行業仍然是未來幾年景氣度很高的行業之一，這一輪如果相關股票的價格回調充分，屆時應該會是一個比較吸引的機會。與光伏相比，上周氫能板塊受到政策的提振，表現強勢。但由於氫能的大規模商業化仍然較遠，估計目前板塊還是以炒作為主，短期該板塊漲幅較大，投資者註意不要追高。

美股市場，雖然受到Omicron帶來的恐慌情緒影響而回調，但其實美國龍頭藥企的研發能力足以應對最新變種病毒。此次南非變異病毒引起的恐慌遠不能和2020年初新冠病毒在歐美首次廣泛傳播引起的恐慌相比。相信變異病毒對美國的擾動只是短暫的情緒影響，投資者反而更應該把焦點放在美國聯儲局的縮債節奏上。鮑威爾上周表示縮債步伐可能比早前宣布的每月150億美元的計劃更快，建議投資者留意12月的聯儲局會議。

對於接下來的操作建議，中國的政治局會議即將召開，相信會有很多相關的利好政策推出。主要可以關注房地產、三胎以及養老等方面的利好刺激政策。中線方面，上周五糧液開始提價，此舉進一步打開高端白酒的價格天花板。隨着春節臨近，相信白酒板塊中期會有不錯的表現。上周電子煙的相關政策規範也陸續出台，市場對這個行業被一刀切的擔憂落地，中期也是值得期待。銀行板塊近期則繼續支撐指數，中短期無需擔憂。光伏板塊景氣度尚在，如果股價回調到位，可以逐步建倉。

勝利證券副首席運營官 周樂樂