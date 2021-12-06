潘梓生：油價有望重上75美元

Omicron變種病毒近日令全球陷入恐慌，各國封鎖關口，股市大幅下跌，油價更單日曾挫逾13%，創疫情爆發後的最大單日跌幅。各地憂慮疫情廣泛蔓延而實施封關，市場則因此憂慮油價需求下滑，大幅拋售原油，加上感恩節假期市場交投不足，令油價暴挫。

變種病毒已發酵一周，相信市場最恐慌的情緒已過去，高盛亦指，除非疫情令全球重返如去年3月及4月份的封關情況，否則油價調整幅度過甚。事實上，Omicron傳染性的確較Delta高，但未有更多迹象證明Omicron的重症數字大幅增加，在西方國家更傾向控制重症數字的角度來看，相信封關措施的執行時間不會太長，而油價需求也不會斷崖式下跌。再者，南非發現Omicron的時間遠比印度發現Delta為早，因此各國更有能力控制新一波疫情的爆發。

油組剛完成一連兩日會議，並決定維持增產計劃不變，油價雖一度下跌至62.5美元水平，但及後極速收復失地並倒升收市，反映油價已對負面消息免疫，相信短期已見底，並有望反彈至70美元以上。若有更多證據證明Omicron危害有限，各國逐漸解除封關措施，油價應有望重上75美元的水平。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生