道期反彈130點　比特幣報4.93萬美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.20；港匯見7.7947；離岸人民幣(CNH)報6.3721；美元兌日圓處113.02；歐元企1.1305，英鎊報1.3238。金價處1,782.62美元。布油報71.15美元，紐油處67.55美元。比特幣報4.93萬美元。道指期貨升130點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水200點。

●道指上周五(3日)收報34,580點，跌59點或0.17%；標指收報4,538點，跌38點或0.84%；納指收報15,085點，跌295點或1.92%。

●港股ADR指數上周五按比例計算收報23,268點，跌497點或2.14%。阿里巴巴收報109.12元，較港收市跌10.28元，跌幅達8.61%。

●即月恒生指數夜期上周五收報23,380點，跌405點，低水387點，成交41,426張。

●美國總統拜登上周五表示，美國的就業增長是有記錄以來最快的一年。

●紐約1月期油上周五收報每桶66.26美元，跌24美仙或0.36%；布蘭特2月期油收報每桶69.88美元，升21美仙或0.3%。

●紐約2月期金上周五收報每安士1,783.9美元，升1.2%。

●考慮到通脹升溫，國際貨幣基金組織(IMF)敦促美國聯儲局加快縮減買債行動。

●英國富時100指數上周五收報7,122點，跌6點或0.1%；法國CAC指數收報6,765點，跌30點或0.44%；德國DAX指數收報15,169點，跌93點或0.61%。

●美國11月非農就業職位按月增長21萬個，遠差過市場預期的57.3萬個。

●美國財政部表示，中國未能公布外匯干預數據，而且其匯率機制的關鍵特徵普遍缺乏透明度，這使其在主要經濟體中「屬於異類」，財政部將密切監控其國有銀行的外匯活動。

●高盛料Omicron拖累經濟，降今明兩年美國GDP預期。

●傳多家內地房企將啟動發行資產抵押證券。