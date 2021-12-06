移「英」搵咩工？農場時薪310元　貨車司機搶手

人到異鄉，最難適應莫過於要重新尋找工作，賺取收入以應付生活開銷。不過，疫情重創全球就業市場，即使部分國家開始重啟經濟，不少行業仍面對嚴峻的勞工短缺問題，反而可讓新移民把握機遇填補空缺，開創職業生涯新一章。

英國國家統計局上月公布的數據顯示，按國際勞工組織的標準計算，英國截至今年9月底止的3個月失業率降至4.3%，與第二季相比下跌0.5個百分點。就業率升至75.4%，按季增加0.4個百分點。

數據亦顯示，英國10月就業人數為2,930萬人，較9月增加16萬人。不過，職位空缺數量仍然增至逾117萬個，創歷史新高。這反映企業一方面要增聘人手滿足經濟重啟帶來的強勁消費和業務需求，另方面，企業也要面對「有工冇人做」、聘請不到足夠人手的挑戰。

部分港人移民英國之後，尋找工作時會遇上困難，可能是由於文化背景差異、英語能力稍遜、人生路不熟等各種原因。然而，不少公司仍然存有職位懸空情況，爭在新移民是否願意放下身段，敢於嘗試新工作。

資產管理公司普徠仕早前發表報告指出，疫情導致的封鎖措施，令大量原本居於歐洲其他地區的勞工離開英國，在措施獲放寬後，鑑於檢疫限制，僅小部分勞工重返英國，以致當地缺工情況嚴峻。

目前英國正積極吸納各方移民赴英工作，以帶動當地經濟增長，例如為僱主提供更大的自由，可直接聘請移民，毋須要求職者事先移居英國。

在勞工短缺的情況下，於英國找體力勞動的工作或更容易受聘，部分農場更會以高薪作招徠。例如，早前有企業為旗下農場招聘蔬菜採摘工人，時薪最高30英鎊（約310.5港元），全年收入可達6.2萬英鎊（約64.1萬港元），主要負責採摘西蘭花或椰菜。

其實，除了採摘和收割工人之外，其他農業職位包括農場管理、包裝工人等都缺人，而且入行門檻不高，只要體力良好，夠勤力就可，但辛苦、日曬雨淋是必然的，這亦令只有1%短期農業工人是來自英國本土，其他均要依靠外勞。在英國脫歐後，外勞減少，農業於是逐步陷入缺工困局。

另外，基於持有長途和重型英國貨車司機執照的人不多，當地大型貨車司機數目同樣嚴重不足，有超級市場以年薪5.3萬英鎊（約54.8萬港元）搶聘貨車司機，另有一些油站因欠缺司機運送燃油而被迫關閉，最終政府為避免出現供應鏈中斷，更要批出相關臨時工作簽證緩解問題。

除了貨車司機外，其他需要駕車的速遞員、郵件派送員等亦不時會有職位空缺，有駕駛執照人士不妨一試。另外，其他藍領工作如清潔工、屠夫等亦出現人手短缺的問題。

不過，話說回來，有條件移民的港人，多數是專業人士，習慣在有冷氣空調的辦公室內工作，移英後從事體力勞動工作需要時間適應。

幸而，根據英國招聘和就業聯會數據，現時當地人手最為短缺的行業，除了大型貨車司機，還包括護士、程式員、護理員、小學和幼兒園教師、廚師等專業人士，有相關經驗的港人可嘗試申請，可能有意外收穫。

雖然英國最低工資會因應僱員的年齡而稍有分別，但均比香港目前最低工資每小時37.5港元為高。當中，在英國年滿23歲或以上的僱員最低時薪目前為8.91英鎊（約92.2港元），明年4月1日起將會增加至每小時9.5英鎊（約98.3港元），延續近年每年皆加薪的趨勢。至於學徒和23歲以下僱員的最低時薪略低，但近年同樣保持上調趨勢。

不過，要留意，儘管在英國工作有機會獲得較高薪金，但入息稅稅率同樣高於香港。香港薪俸稅率最高為17%，但英國入息稅稅率最高為45%。另外，僱員亦需繳交國民保險和工作退休金計劃等款項，真正能收到且可用的薪金會打上折扣。

●BNO簽證計劃實行8個月 8.9萬人申請85%獲批

英國政府為合資格申請英國國民（海外）護照（BNO）港人及家屬提供5年居留權，之後再居留一年，便可申請「5+1」計劃，入籍成為公民，今年以來一直成為港人移民熱話。

按英國內政部公布的數據，BNO簽證計劃在今年1月31日起開放申請，至3月底的首季申請人數為3.43萬人，第二季為3.06萬人，而上季則錄2.4萬人申請，亦即計劃推出8個月累計錄約8.9萬人申請。同時，目前申請獲批宗數逾7.6萬，比率超過85%。

有移民公司指，近期BNO簽證申請回落是意料之內，與英國政府審批速度放緩，及其他熱門移民國如澳洲和加拿大也為港人提供具吸引力的「救生艇」計劃有關。

此外，按現時計劃，BNO護照持有人的子女不能自行申請簽證，而必須與持有護照的家人一同申請。若家人不願意申請，沒有BNO的年輕人就無法申請。有英國議員近日提出修訂BNO簽證計劃，若果修訂獲通過，將會有助1997年後出生、沒有BNO護照的年輕人，利用父或母的BNO身份獨立申請赴英居留。