沈振盈：美股轉弱　或與港股背馳

過去一個星期美股顯著回落，走勢上似是一浪低於一浪。在Omicron變種病毒及加息壓力之下，相信美股難回復升勢。事實上，美股過去一年的升勢，主因是無限量化寬鬆的作用，基本面已脫離實質價值，跌市只是遲早之事。世上沒有只升不跌的股市，相關人士可以千方百計去「托市」，但始終難敵基本因素的主宰。

若以港美兩地股市比較，美國股市正是當頭跌之時，而港股則正好相反。可以預見，若然美股進一步下滑，全球資金流向將會改變，到時極有可能出現港股跟美股背馳的情況，而港股亦進入牛市階段。當然，此預測還需要一段時間來確認，但筆者相信此段時間應該不會太遠。

若以玄學的角度，本周港股仍有反彈，到了周四及周五才有望轉勢。本周每日的股市走勢預測：

周一（戊子日）：天干屬土地支屬水，土剋水之局，市況仍是反覆向好之局面。

周二（己丑日）：天干地支皆屬土，全土之局，繼續向好。

周三（庚寅日）：天干屬金地支屬木，金剋木之局，早段高開，但小心見頂。

周四（辛卯日）：天干屬金地支屬木，金剋木之局，走勢偏軟。

周五（壬辰日）：天干屬水地支屬土，土剋水之局，開始向淡。

（作者為註冊持牌人士）

訊匯證券行政總裁 沈振盈