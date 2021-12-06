鐵貨：Stocken購入29.9%股權成主要股東

鐵貨( 01029 )公布，Petropavlovsk已完成向Stocken Board AG出售公司29.9%已發行股份，現金代價為1,000萬美元。交易須待Petropavlovsk與Stocken所訂立日期為2020年3月18日的協議內初步所載的先決條件獲達成後，方告完成，當中包括不可撤回地解除Petropavlovsk就公司附屬公司Kimkano-Sutarsky Mining and Beneficiation Plant LLC與Gazprombank(GPB)於2018年12月簽訂的融資協議而給予GPB的所有貸款擔保。

於2021年12月1日，Petropavlovsk已完成向UCP Industrial Holdings出售公司1.2%已發行股份，總代價為224萬美元。

根據Petropavlovsk公告，公司了解到，於本公告日期，Petropavlovsk已不再持有公司任何股份，並不再為公司股東；及Stocken為持有公司已發行股本29.9%的主要股東，並為公司的最大單一股東。