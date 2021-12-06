港股挫近400點後回順　阿里巴巴瀉8%　港交所逆市揚

科技股大冧拖累港股跌曾近400點，恒生指數低見23,367點，暫跌幅收窄至不足200點。科技指數曾挫170點，至5,754點的歷史新低，暫跌幅收窄至100點；國企指數跌60點，主板成交480億港元。

美國上市的中概股暴瀉，在港的科網股亦跟跌，阿里巴巴曾跌8.3%，至109.5元上市新低，暫維持近7%跌幅，已拖低恒指超過100點。兩隻藍籌新貴網易及京東集團跌3%及3.6%。騰訊跌0.7%；小米集團跌1.5%；美團倒升1.3%。

金融股普遍跟隨大市向下，友邦保險跌1.3%；滙豐控股跌1%；工、中、建三大內銀股偏軟。憧憬中概股加快來港上市，香港交易所逆市漲3.3%。

傳多家內地房企將啟動發行資產抵押證券，紓緩資金壓力，內房股做好。碧桂園升3.7%；萬科企業升3.2%；世茂集團及龍光集團升2.5%；華潤置地升2%；富力地產及中國海外升近1%。不過中國恒大承認未能履行債務擔保義務，股價曾挫12%，低見1.98元，暫維持逾8%跌幅。

【09:20】港股開市挫346點 阿里巴巴瀉8%再創新低

內房違約風險升溫及美國上市的中概股急瀉，拖累大市氣氛，港股開市挫346點或1.46%，報23,420點；國企指數低開124點或1.48%，報8,330點；科技指數跌151點或2.56%，報5,773點，逼近歷史新低。

大型科網股領跌，阿里巴巴急跌近8%，至109.9港元上市新低。今日進身藍籌的網易及京東集團跌5.2%及3.6%。騰訊跌近3%；美團跌2%；小米集團跌1.8%。

中國恒大未能履行債務擔保義務，股價挫7.1%，報2.09元。