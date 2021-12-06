港交所：開拓投資新領域　為何考慮中國債券ETF？

現時，中國在岸債券市場的規模已突破125萬億元人民幣，是全球第二大債券市場。在低息環境下，債市穩定的收益正吸引更多投資者關注。一直以來，中國債券市場以機構投資者為主。隨着多家發行商在市場上先後推出多隻中國債券ETF，為個人投資者打開投資中國債市的大門。接下來探討外資流入中國債券市場的最新趨勢和投資中國債券的考慮因素。

中國債券市場持續對外開放，離岸投資者可以透過銀行間債券市場(CIBM Direct)和債券通(Bond Connect)進入中國債券市場。自2019年4月起，中國債券獲納入多隻全球債券指數，有助帶動外來資金流入中國債券。近三年來，外資不斷流入中國債券市場，把外資持有中國債券的規模推高至3.84萬億元人民幣，佔中國在岸債券流通量的3.2%。

外資持有的中國債券主要是中國政府債券和政策性銀行債券，截至2021年7月底，以上兩種債券佔外資持有中國債券金額的59%和28%。此外，與其他地區的主權債市場比較，外資在中國政府債券市場的參與度仍然偏低；在2020年底，離岸投資者持有中國政府債券的10%；而在美國國債市場中的海外投資者比例則達到26.4%。

隨着中國政府債券獲納入國際指數，包括於2021年10月起加入富時世界國債指數(WGBI)，有望吸引更多海外投資者留意中國債券市場。富時羅素估計，在中國政府債券佔富時世界國債指數的權重約5.25%的情況下，流入中國政府債券的新資金或有可能達至1,300億至1,600億美元，並分階段在36個月內投入市場。

再者，中國政府債券收益率吸引，有助帶動外資流入中國債券市場。現時中國10年期國債的孳息率約2.92%，而美國10年期國債的孳息率約1.60%。另外，中國政府債券的孳息率曲線比較平坦(即短期及長期債券的孳息率差距較少)，短期中國政府債券(期限為3個月至1年)的孳息率約2.3%，與前述之10年期國債孳息率僅相差大概60點子。

在風險回報方面，中國債券相對優勝於其他主要已發展債券市場。對比美國、日本、英國、中國和全球整體債券市場的風險回報情況，發現中國債券的回報／波動比率比以上市場高。由於中國債券與其他主要債券市場的相關性較低，中國債券或可成為固定收益投資組合的分散風險工具。

中國債券投資涉及特定風險，例如在發展中市場發行的債券的波動性或會較高，流動性或會較低，內地信用評級機構所採用的評審準則或有別於海外信用評級準則，兩者或不能直接比較。

ETF或能為個人投資者提供較低成本和較便捷的渠道，投資在岸中國債券市場。香港ETF市場擁有多種中國債券ETF產品，涵蓋中國政府債券、政策性銀行債券及房地產債券，於2021年10月，在港上市的中國債券ETF錄得超過40億港元資金流入，資產管理規模超過77億港元，較去年底增長逾10倍。

與其他投資一樣，買賣ETF涉及風險且無法保證獲利。投資者在作出任何投資決定之前，應先深入了解ETF及其相關投資風險。

香港交易所交易所買賣產品主管 羅博仁(Brian Roberts)