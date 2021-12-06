【高盛推介】騰訊急挫曾失守450元 資金積極部署
2021年12月06日 10:27
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股近日表現受壓，周一(6日)早上開市後隨即失守450港元，最低見448.8元，為兩個月低位。及後跌幅收窄，現報456.2元，跌約1.4%。
有券商指內地停批新網遊許可已將近4個月，料明年3月底至4月初，即人大政府全國代表大會召開之後，復批網遊許可的機會較高。該行亦指目前停批對騰訊影響有限。有報道指騰訊公布車輛控制專利，可基於第二車輛調整後的行駛信息控制第一車輛的行駛。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周五(3日)獲資金積極部署，錄得約3,060萬元資金流入，為上周五最多資金流入的認股證相關資產。認沽證則於上周三(1日)及上周四(2日)共錄得約690萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。
牛熊證方面，可見上周五流入牛證的資金較集中在440至445元收回區域的產品。上周五部署熊證的資金主要沽出，並有部分轉倉至505至510元收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，於上周五錄得約2.5億元資金淨買入騰訊。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意年期約2個月的低街貨騰訊購(24067)。高槓桿選擇可留意年期約3個月的低街貨騰訊購(13994)。低面值選擇可留意屬中期的騰訊購(23544)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(52575)，遠牛選擇可留意騰訊牛(52570)，與現價有約45及55元收回距離。
騰訊購24067，行使價480.88元，2022年1月24日到期，實際槓桿10倍，貼價、低街貨。
騰訊購13994，行使價496.08元，2022年2月23日到期，實際槓桿8.6倍，高槓桿、低街貨。
騰訊購23544，行使價450元，2022年12月20日到期，實際槓桿3.7倍，低面值、中期。
騰訊牛52575，收回價410元，行使價407.2元，換股比率500，槓桿比率8.8倍，高槓桿近牛。
騰訊牛52570，收回價390元，行使價387.2元，換股比率500，槓桿比率6.3倍，近55元收回距離遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意年期約4個月的低街貨騰訊沽(29196)。貼價選擇可留意年期約4個月的低街貨騰訊沽(12642)。熊證方面可留意屬貼熊的騰訊熊(55338)，與現價有約25元收回距離。
騰訊沽29196，行使價380元，2022年3月23日到期，實際槓桿6.9倍，高槓桿、低街貨。
騰訊沽12642，行使價399.8元，2022年3月21日到期，實際槓桿7.1倍，貼價、低街貨。
騰訊熊55338，收回價480元，行使價483元，換股比率500，槓桿比率15.8倍，高槓桿貼熊。
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