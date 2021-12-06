陳茂波料全年GDP可增6.4%　力爭加入RCEP及中港通關

根據政府經濟顧問歐錫熊上月12日發表的《2021年第三季經濟報告》顯示，本港第3季GDP按年增長5.4%，全年GDP增長預測修訂至6.4%。財政司司長陳茂波今早(6日)在一個經濟峰會致詞說，香港經濟保持復甦態勢，只要本地疫情繼續受控，預計第四季經濟可以按年穩健增長，全年增幅可達6.4%。

陳指出，香港經濟上半年貨物出口表現強勁，其後疫情漸趨穩定，令營商氣氛好轉，內部需求持續改善，今年首三季合計GDP按年增長達7%。另外，本港10月份整體出口貨值繼續錄得雙位數字的按年升幅；第2輪電子消費券在10月初發放，上星期公布的10月零售總銷售貨值，亦按年增長12%，而經季節性調整8至10月的失業率跌至4.3%。

陳表示，面對美國在貿易等方面打壓中國，香港會爭取盡快加入區域全面經濟夥伴協定(RCEP)，以擴闊區域經貿合作。他又說，未來要繼續推動香港成為國際航運樞紐、創新科技、區域知識產權貿易，及中外文化藝術交流中心建設，並推動在大灣區先行先試多項金融業措施，協助人民幣國際化和建立相關生態圈，例如正推動南向股票通引入人民幣計價。

然而，陳續稱，各國政府或會因Omicron變種病毒收緊入境限制及防疫措施，這將為經濟發展帶來不確定性，令各地供應持續處於瓶頸，能源及大宗商品價值將持續高企，推高環球通脹。他續指，內地經濟基本面堅實，內需具彈性，料繼續引領全球增長，政府會力爭盡快恢復與內地通關，為香港帶來重要經濟動力。