【瑞通推介】大市挫400點後跌幅收窄　資金開牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上月非農業新增職位遠少於預期，但失業率回落至4.2%，是去年2月以來最低。道指上周五(3日)最多升161點，其後反覆向下，一度跌375點，全日收報34,580點，跌59點或0.2%；納指則顯著受壓，下挫1.9%。美國證交會通過修訂《外國公司問責法》，正式要求外國公司提供審計底稿檢查，多隻中概股急瀉。

恒指上周五曾挫逾300點，低見23,451點，及後一度倒升，全日收報23,766點，跌22點或0.1%。恒指季檢收市後調整，大市成交增至1,659億港元。

恒指續處保歷加通道內，MACD熊差連日收窄，14日RSI維持在33水平，反映大市跌勢原本有喘定迹象。然而，受累新一輪中概股洗倉潮，夜期上周五收市急挫405點，收報23,380點，低水387點；ADR港股比例指數收報23,268點，較恒指上周五收市跌497點，恒指或要考驗上周二(11月30日)低位23175點支持。一旦失守，將下試去年9月25日盤中低位23,124點，甚至去年5月25日的22,519點低位。

從估值上看，證券界指目前港股市帳率跌破1倍；預測市盈率回落至約11倍，而過去10年曾有5次恒指市盈率跌至11倍水平後，大市便見底回升。另外，國務院總理李克強上周表示，中國將適時降準，並會加大對實體經濟特別是中小微企業的支持力度，且看能否為中港股市帶來支持。

恒指周一(6日)早間挫近400點，回落至23,400點以下整固。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五錄淨流入逾750萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流出逾5,300萬元，反映小部分投資者博港股後市向好。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價23,000至23,099點，最多資金流入之收回價為23,400至23,499點；而熊證街貨重貨區為收回價24,600至24,699點，最多資金流入之收回價為23,800至23,899點。

市場憂慮中概股美國退市風險，觸發多隻中概股遭洗倉，預告會轉到香港上市的滴滴，急挫逾22%；阿里巴巴美股較港收市價低近9%，以港元計失守110元，折合報109元；理想汽車美股和小鵬汽車美股亦分別下挫16%和6.5%。

阿里巴巴上周五低見116元，收挫2.6%於119.4元。周一早間公布管理層變動後，股價繼續破底，低見109.5元，跌幅超過8%。上周五有超過1,600萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾250萬元淨流出。

理想汽車上周五低見130.1元，收挫5.3%於135.5元。周一早間最低見114元，瀉逾15%。上周五有逾20萬元淨流入其認購證。

小鵬汽車上周五低見187.9元，收挫6.5%於196元。周一早間最低見175.9元，跌逾10%。上周五分別有逾370萬元和逾40萬元淨流入其好倉和淡倉。

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