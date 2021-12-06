【產經專題】喪禮開支趨增　殯葬股勢長生

在內地房地產企業連環爆煲的同時，同樣是從事「居所」、照顧「一席之地」的殯葬業卻風生水起，甚至進軍海外。近期，東京主要的火葬場營運商廣濟堂(Kosaido)被來自內地的投資者收購，該股在東京交易所股價一度飆升88%，升勢無以為繼。事實上，亞洲地區普遍重視喪葬之禮，一眾殯葬業應運而生。

●日本廣濟堂爆股權爭奪戰

日本廣濟堂作為歷史悠久的火葬場營運商，其股權爭奪戰吸引不少投資者參與，包括1名來自內地的神秘投資者，以及世界最大私募股權公司，還有日本前財相麻生太郎的家族。這場「山地」之爭，凸顯殯葬業被視為北亞地區持續增長的行業之一。

內地方面，根據今年5月國家統計局發布的人口普查結果，2020年內地60歲及以上的老年人口總數達到2.64億人，佔總人口的18.7%。另方面，內地加速推動城鎮化，以及居民人均可支配收入上升，市民在喪葬上的開銷勢增加。

●港股：福壽園疫下推數碼服務

福壽園以一條龍模式運作，先提供殯儀服務，同時會銷售墓地，然後再提供墓園維護服務，而其中最賺錢的就是墓地銷售，更是公司的主要收入來源。該集團亦相當「數碼化」，去年疫情期間推出「福壽雲」，提供「數碼拜山」、「雲相冊」等服務，讓因邊界封鎖已未能實體拜山的孝子賢孫可聊表心意。

該企除了業務追得上時代步伐之外，其業績亦蒸蒸日上，據其今年上半年業績，經營利潤增加58.5%，至5.65億元人民幣(下同)。公司收入亦按年增加55.6%，至11.41億元，其中墓園服務佔總收益接近85%，當中又以墓穴銷售服務收益佔大部分，達8.48億元，平均銷售單價微增1.3%，達到10.39萬元。至於殯儀服務方面，收益增58.7%，服務量增逾60%。從經營利潤率來看，墓園服務為56.8%，而殯儀服務僅15.4%。

同時，公司為配合內地的減碳排放政策，更研發生產智能環保火化系統，環保標準均達標，同時由墓園裝飾材料及棺木物料入手，減低殯儀服務對環境的負荷。該股今年9月正式成立恒生可持續發展企業指數的成分股，間接認同了福壽園的業務「可持續發展」。

●A股：「殯葬第一股」福成受困擾

內地A股之中，有以「殯葬第一股」而聞名的福成股份，但實際上，該企主營業務為肉牛養殖屠宰及食品加工。該公司早於2004年上市，主營食品加工，到2015年才收購大三河靈山寶塔陵園，進軍殯葬行業，成為唯一一家擁有殯葬陵園業務的A股上市公司，真正是「陵」的突破。

不過，福成股份在2018年收購另一家殯葬業公司天德福地之後，便麻煩纏身。收購時，天德福地原股東向福成承諾，其淨利潤須按年增長，於2023年達到4,700萬元，否則以現金或無償轉讓股權進行補償。然而，至今未有1年能完成業績承諾，甚至股權補償亦無補回。

不但如此，天德福地內部管理同樣混亂，除了涉嫌財務造假、偽造公章等之外，10月中更被揭發因涉嫌非法吸收公眾存款，而遭立案偵查。

幸好，福成股份主業的業績對投資者算有交代，今年第3季淨利潤按年增近70%，當中，餐飲板塊淨利潤1,600萬元，增長1.5倍；殯葬板塊淨利潤6,600萬元，增長2.6倍。

●美股：北美龍頭SCI靠併購擴張

歐美等地的殯葬業發展由來已久，其中北美殯儀服務業龍頭Service Corp International(SCI)早在1969年於美國紐約上市，在美國及加拿大提供殯儀及喪葬服務。經過近50年發展後，SCI在北美地區擁有1,800多家殯儀館和近400塊墓地，遍布美國43個州份，服務範圍覆蓋80%美國家庭，並將服務網絡向南美洲和歐洲延伸。

之所以有如此強大的殯儀館網絡，因該企業幾乎完全由收購的現有業務組成。SCI傾向於購買經營成功的殯儀館，這些殯儀館已在社區內穩固地落戶，並不需留下「手尾」要善後。SCI通常會保留殯儀館的原本名稱，順道保留其前東主與管理人員一起繼續經營。

這個擴張手法顯然行之有效，據SCI第3季度業績，經營活動帶來的淨現金收入為2.41億美元，經調整後每股收益1.16美元，比去年同期增長47%，主因葬禮和墓地營運部門的收入和毛利潤顯著增加。

由於殯儀服務以及墓地銷售預計在今年內將保持強勁，該企還將全年調整後收益預測中位數上調約22.5%。