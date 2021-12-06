【高盛推介】憧憬更多中概股回港上市　港交所逆市升

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所上周五(3日)受消息利好，重上450港元水平收市，升約4.4%。周一(6日)則低開約0.6%後隨即逆市反彈，並突破460元水平，最高見468.8元，為過去3周高位。現報464.2元，升約3%。

有報道指美國證券交易委員會於上周四(2日)通過提交審計資料新規，加速中概股退市，並令市場憧憬將有更多中概股回港上市。例如近日滴滴出行表示，經認真研究，啟動在紐交所退市工作，並展開在香港上市的準備工作。

觀察個股輪證資金流向，上周5個交易日共錄得約460萬元資金流入認購證。認沽證於上周五獲資金轉向流入，有約520萬元。

牛熊證方面，可見牛證及熊證於上周五繼續獲資金流入，當中牛證有約1,220萬元，並較集中在380至385元收回區域的遠牛。上周五流入熊證的資金有約200萬元，並分布在470至505元收回價的產品。

港交牛53287，收回價420元，行使價418元，換股比率500，槓桿比率9.3倍，高槓桿近牛。

港交購11898，行使價504.38元，2022年2月23日到期，實際槓桿11.5倍，高槓桿、低街貨。

港交購12488，行使價520元，2022年3月29日到期，實際槓桿10.1倍，中期、低街貨。

港交沽15358，行使價428.68元，2022年3月23日到期，實際槓桿9.2倍，貼價、低街貨。

港交沽25652，行使價399.8元，2022年3月23日到期，實際槓桿10.1倍，高槓桿、低面值。

港交熊53617，收回價500元，行使價502元，換股比率500，槓桿比率12.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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