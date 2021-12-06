陳偉明：港股再大跌空間有限

美國聯儲局主席鮑威爾上周突然轉軚承認，美國通脹並非「暫時性」，明言當局將考慮收緊寬鬆政策。美國加息預期升溫下，美股急插拖累港股上周二(30日)曾創今年新低23,175點。正當市場開始擔心港股短期有進一步尋底的風險，A股轉强帶動港股反彈，即使仍有南非變種病毒(Omicron)及中概股在美國退市危機等壞消息，港股仍能稳守23,100點關口，反映港股已開始跌至價值區域，再大跌空間有限。

港股市帳率(P/B)低於一倍，估值吸引，再大跌空間有限，同時如果期指未來再創今年新低，跌穿上周二低位23,104點，引伸波幅勢必上升，到時應把握機會採取撈底Short Put策略，分兩注Short Put 1月份價外1,400點恒指期權。

中概股則短期弱勢難改，持貨投資者應採取備兌認購期權策略，持貨Short Call收期權金，盡量減低持倉成本。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明