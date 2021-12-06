芒格買阿里巴巴成失敗之作？勿忘比亞迪戰績
2021年12月06日 13:08
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(Getty Images圖片)
阿里巴巴(09988)今年以來股價表現差勁，今日跌穿110港元再創新低。然而，該股仍不乏重量級捧場客。股神巴菲特「軍師」芒格旗下公司Daily Journal Corporation提交予美國證監會的第三季13F文件顯示，截止9月底，Daily Journal將阿里巴巴美股的持倉增加了82%，至30.2萬股。
外媒報道，芒格今年4月首次公布持有阿里巴巴美股，按3月底阿里巴巴美股報226.73美元計，截止9月30日收市價148.05美元，半年股價累跌35%。反映芒格睇好阿里巴巴的價值，而且愈跌愈買。然而，阿里巴巴美股新近已跌至111.96美元，若以148.05美元計，芒格再損手24.4%。
對於阿里巴巴的表現，是否代表他與巴菲特推崇備至的價值投資徹底失敗？又未必，原因價值投資是一個長期投資部署，不能以短期成績去定論。如果你現在取笑芒格「揀錯股」，就要看他在2008年建議巴菲特買入比亞迪股份(01211)一役了。當年股神斥資2.32億美元，取得比亞迪2.25億股，相當於大約10%股權。雖然股份之後有被攤薄，但仍是巴郡主要持股，而且近年幫巴郡帳面大賺。
比亞迪的股價在十幾年中都浮浮沉沉，是到近年新能源車真正爆發，加上技術日漸成熟，旗下品牌新能源車銷情向好等因素支持，股價才有突破性上升。芒格買阿里巴巴會否成失敗之作，目前言之向早，大家不妨繼續監察，看誰能笑到最後！