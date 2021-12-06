芒格買阿里巴巴成失敗之作？勿忘比亞迪戰績

外媒報道，芒格今年4月首次公布持有阿里巴巴美股，按3月底阿里巴巴美股報226.73美元計，截止9月30日收市價148.05美元，半年股價累跌35%。反映芒格睇好阿里巴巴的價值，而且愈跌愈買。然而，阿里巴巴美股新近已跌至111.96美元，若以148.05美元計，芒格再損手24.4%。

比亞迪的股價在十幾年中都浮浮沉沉，是到近年新能源車真正爆發，加上技術日漸成熟，旗下品牌新能源車銷情向好等因素支持，股價才有突破性上升。芒格買阿里巴巴會否成失敗之作，目前言之向早，大家不妨繼續監察，看誰能笑到最後！