官媒：應恒大請求派駐工作組　問題風險由不確定變為確定

廣東省政府表示，應恒大地產請求，為有效化解風險，保護各方利益，維護社會穩定，省政府同意向恒大派出工作組，督促推進企業風險處置工作，切實加強內控管理，維護正常經營。官媒分析，這意味着恒大問題風險由不確定變為確定。

對於如何看待政府向恒大地產派出工作組，官媒引述有關法律人士認為，政府工作組進駐風險企業的前提是本着企業自願的原則。企業主動申請政府工作組進駐進行指導及幫助，而工作組積極回應企業需求，以扶助企業脫困和化解風險，屬於政府履行維護社會穩定的職責範疇，符合相關法律法規。

此外，政府在企業處於困境時，應企業請求對其進行幫助、指導曾有先例。此前海航集團重整案進入司法程序前，根據海航集團請求，海南省人民政府曾組建工作組進駐。官媒又引述住房和城鄉建設部相關人士稱，廣東省人民政府向恒大派出工作組，有助恒大風險化解，有利於恒大保交樓及保護購房者合法權益。

官媒引述清華大學建設管理系教授、房地產研究所所長劉洪玉的分析稱，政府依法依規介入有利於有效管控風險損失，減少風險處置過程中的不確定性。可以預期，在後續的風險處置工作中，工作組和有關部門的工作將遵循國際慣例，本着市場化原則，公開透明公平處理好購房者和各方投資者的利益。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，從最新數據看，金融管理部門及時對部分金融機構過度收縮行為進行適當矯正，起到了明顯效果，個人住房貸款明顯回暖，市場預期也逐步趨穩，對房地產悲觀情緒有所紓緩。金融機構滿足房企合理融資需求，房地產融資壓力紓緩，市場供需兩端信心有望逐步回暖。