澳洲智庫：亞洲實力指數出爐　台灣影響力敬陪末座

澳洲智庫洛伊研究院(Lowy Institute)周日(5日)發表亞洲實力指數報告，指美國仍然是區內實力最強的國家，中國大陸緊隨其後，惟新冠疫情減弱其實力。與此同時，印太地區安全形勢不確定性加深，形成「顯著」的戰爭風險。

報告依據軍事實力、經濟實力、文化影響力、外交影響力、防禦網絡、經濟關係、未來資源、復原力，評估印太地區26個國家及地區的整體實力，當中只有美國及大陸列為「超級大國」，分別有82.2分及74.6分；之後是日本、印度、俄羅斯、澳洲等15個被列為實力中等的國家及地區，餘下的則歸類為「小國」。

而中國整體得分較去年下跌1.5分，只在經濟實力及經濟關係保持亞洲第一。報告指大陸在復原力的表現取得最大進步，即阻嚇針對國家穩定的外部威脅，理由是大陸愈來愈減少依賴歐盟及美國這兩個主要貿易夥伴，轉為本地消費模式。

台灣整體得分是16.2分，較去年下跌0.5分，今年排第14。報告認為台灣在經濟能力的表現最好，排第8，呈進步趨勢，是區內預期2030年國內生產總值(GDP)超越新冠疫情前水平的3個經濟體之一。台灣繼續是外交「局外人」，在外交影響力排名最低，即使在海外有非官方辦事處網絡，加上抗疫表現提升其國際聲譽，但兩岸主權爭議成為台灣實力的最大風險。

報告認為，美國的印太地區盟友及印度等重要平衡勢力應對大陸崛起時，「從未像現時如此依賴美國的能力和意願」，以維持軍事及戰略平衡。惟印太地區新興的軍事勢力平衡能否達到威懾作用及戰略穩定仍然有待探討，而敵意的深度、美陸競爭的幅度，加上存在多個潛在引爆點，意味爆發戰爭的風險顯著。

新冠疫情破壞印太地區整體繁榮，減弱大陸的整體實力。報告寫道：「北京現時的整體實力更不可能在這個10年結束前，超越匹敵的競爭對手。這代表大陸在世界崛起時，沒有事情是必然，大陸將極不可能得到美國曾經擁有的主導地位。」

另外媒報道，台灣外交部吳釗燮早前接受澳洲前國防部長、政論節目「全球焦點」主持人ChristopherPyne訪問。吳氏指，中國的軍事擴張將嚴重衝擊各國戰略部署，而台灣位於「抵擋中國擴張主義的前線」。他提醒，武力擴張主義曾引發第二次世界大戰，而中國目前奉行武力擴張主義，必須提防引發第三次世界大戰。

亞洲實力指數排名（部分）

1/ 美國：82.2分

2/ 大陸：74.6分

3/ 日本：38.7分

4/ 印度：37.7分

5/ 俄羅斯：33分

6/ 澳洲：30.8分

7/ 南韓：30分

8/ 新加坡：26.2分

9/ 印尼：19.4分

10/ 泰國：19.2分

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14/台灣：16.2分