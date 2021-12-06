會計師公會：料聯交所長遠積極推動ESG報告須具鑑證

環境、社會及企業管治(ESG)日漸重要，連帶相關鑑證亦備受重視。不過，香港會計師公會一項調查顯示，近1,900家公司中，僅4.5%公司取得外部鑑證。香港會計師公會主席鄭中正認為，ESG報告準則與財務報告不同，市場暫仍未有公認標準，並處於發展階段，而進行鑑證亦涉及成本，導致企業未有採用。然而，環球ESG相關準則有望日後出台，將提升市場對鑑證的認可及更有公信力，而會計師可在當中發展主導作用。

「最佳企業管治及ESG大獎2021」遴選委員會主席羅柏達稱，ESG報告能否為投資者提供信心很重，但需要時間發展。隨着國際財務報告準則基金會近期宣布成立國際可持續發展準則理事會，以制訂全面的可持續發展披露準則標準，未來全球ESG相關準則會更趨統一及具可比性，屆時會推動更多企業為ESG報告進行鑑證，以提高報告的公信力。同時相信，聯交所長遠亦會積極推動ESG報告須具鑑證。

鄭中正提到會計師具備ESG鑑證及匯報技能，並了解財務和數據分析、企業內部控制及風險管理等企業營運流程，會計專業可以在ESG鑑證發揮主導作用。公會現時亦有為會員提供ESG相關課程，而課程內容會按市場發展而新增內容，預告國際財務報告準則基金會出台ESG相關準則後，會推出ESG鑑證課程。另外，公會已發布ESG鑑證報師的技術公報，以助會計師根據《香港核證委聘準則》第3000號(HKSAE 3000)執行ESG鑑證工作。