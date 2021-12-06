劉勵超：新世界「私人居屋」屬非牟利　不存在官商勾結

被問到項目由新世界管理會否存在官商勾結的問題，劉表示這是一個非牟利的社企，作為一個社企透明度非常高，故日後就算由任何公司管理，大家都可以看得到是否有利益衝突的存在。

至於是否接到中央指示需要協助政府解決房屋問題，劉說，不揣測任何原因去成立者社企，但就指這間社企早在去年9月已成立。又表示香港房屋問題迫切，希望能夠盡快成事，早日推出單位。

據消息人士介紹，由於項目涉及政策、法律和成本等問題，尤其土地需要經過規劃程序才能興建住宅，也需要政府提供補地價折扣才能成事，目前正在規劃和商討之中，故估計最快要四至五年後才能有首批單位落成。

另一位諮詢委員會委員、測量師何鉅業表示，項目希望能夠令香港置業階梯多元化，更希望給本地年輕人一個希望，是社會會照顧到他們的住屋需要。

項目將以私人標準興建，包括裝修，目標是年輕家庭。被問到首幅土地會在新界西的何處，何表示，由於目標是永久房屋而不是過渡性房屋，故選址會是已發展地區，但暫時不便透露詳細地點。

對於會否擔心項目單位會被利用作炒賣，諮詢委員會委員招國偉表示，整個計劃仍在聆聽不同持份者的意見，但初步會以居屋轉售限制作為指標。