劉勵超：新世界「私人居屋」屬非牟利 不存在官商勾結
2021年12月06日 15:26
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劉勵超
香港地產商新世界發展(00017)透過非牟利機構「新世界建好生活」推出「私樓質素」的資助房屋計劃，地政署前署長、該機構諮詢委員會委員劉勵超表示，項目將會興300個單位作為試點，屬「有質素、有呎數」的單位，提供給首次置業家庭申請購買。是私人發展商解決香港訪問題的一個心意，也希望拋磚引玉吸引其他私營公司一同解決香港住屋問題。
被問到項目由新世界管理會否存在官商勾結的問題，劉表示這是一個非牟利的社企，作為一個社企透明度非常高，故日後就算由任何公司管理，大家都可以看得到是否有利益衝突的存在。
至於是否接到中央指示需要協助政府解決房屋問題，劉說，不揣測任何原因去成立者社企，但就指這間社企早在去年9月已成立。又表示香港房屋問題迫切，希望能夠盡快成事，早日推出單位。
據消息人士介紹，由於項目涉及政策、法律和成本等問題，尤其土地需要經過規劃程序才能興建住宅，也需要政府提供補地價折扣才能成事，目前正在規劃和商討之中，故估計最快要四至五年後才能有首批單位落成。
另一位諮詢委員會委員、測量師何鉅業表示，項目希望能夠令香港置業階梯多元化，更希望給本地年輕人一個希望，是社會會照顧到他們的住屋需要。
項目將以私人標準興建，包括裝修，目標是年輕家庭。被問到首幅土地會在新界西的何處，何表示，由於目標是永久房屋而不是過渡性房屋，故選址會是已發展地區，但暫時不便透露詳細地點。
對於會否擔心項目單位會被利用作炒賣，諮詢委員會委員招國偉表示，整個計劃仍在聆聽不同持份者的意見，但初步會以居屋轉售限制作為指標。