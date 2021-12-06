會計師公會：ESG融入公司及機構管治仍有改善空間

環境、社會及企業管治(ESG)成為企業重要課題，香港會計師公會周一(6日)公布「最佳企業管治及ESG大獎2021」結果，惟屬最優異水平的「鑽石獎」第四度懸空。大獎籌委會主席鄧苑儀解釋，評審團認為現階段香港的公司及機構，在融入及整合ESG及企業管治上，部分領域仍有進一步改善空間，例如促進董事會成員交替、為不同ESG範疇訂立關鍵績效指標(KPI)等，認為企業可以分享其量化指績效指標，讓大眾能更了解及追蹤ESG目標落實進度。

鄧氏指，企業許多披露都較為表面，未有為更深入的問題着墨，例如董事會內有否鼓勵各董事表達不同觀點。

大獎遴選委員會主席羅柏達表示，將企業管治及ESG兩者融合是環球大趨勢，許多企業正為此而努力，惟要完全融合並不容易，預期或需要再多1至2年時間，才會有企業可以達成。同時樂見今年得獎的各家企業及機構的表現不斷提升，更遠高於上市規則及立規定的標準。

他又指，雖然市場上ESG準則愈趨完善，但留意到不少企業在改善企業管治方面的步伐出現減慢。舉例指，許多企業仍未就董事成員多元化作出實際行動，如恒生指數成分股中，僅七分之一的董事為女性，香港的女性董事人數遠少於其他主要國際市場，認為需要更多企業著解決，而董事會成員多元化亦有助減低「集體思維」所帶來的風險，提升董事會領導能力及企業管治之餘，亦可以提高企業績效及競爭力。