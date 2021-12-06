油價漲逾2% 道期升188點
2021年12月06日 16:11
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美匯指數報96.37；港匯見7.7989；離岸人民幣(CNH)報6.3733；美元兌日圓報113.16；歐元企1.1286，英鎊處1.3236。金價報1,781美元。油價漲逾2%，布油報71.36美元，紐油報67.77美元。比特幣企4.8萬美元水平。道指期貨升188點。
●市後關注點
17:30 英國11月建造業採購經理指數（PMI）
17:30 歐元區12月Sentix投資者信心指數
●恒生指數全日收報23,349點，跌417點或1.76%。國企指數收報8,274點，跌180點或2.14%；科技指數創新低，收報5,727點，跌198點或3.34%。主板成交1,700億港元。https://bit.ly/3DtcRBJ
-阿里巴巴：徐宏明年4月接替武衛出任首席財務官。
-中電信子企擬採購「元宇宙數字人製作項目」。
●滬綜指收跌18點，寧德時代跌4%。另市場憧憬人行將降準，內銀及券商股有支持。https://bit.ly/3pwuziI
●中國經濟：
-內地第二批大型風電光伏基地項目啟動申報。
-內地今年全國糧食產量升2%，再創新高。
-經濟藍皮書：今年中國經濟增長料8%，明年放緩至5.3%。
●虛銀MOX客戶突破20萬，8成正使用至少兩種產品及服務。
●中證監派定心丸！正與美監管機構溝通並取得積極進展。
●芒格買阿里巴巴成失敗之作？勿忘比亞迪戰績。
●渣打推可持續發展儲蓄戶口，額外賞年利率達2.88%。
●Apple明年或推數項新產品，包括AR頭戴裝置。
●沙特上調對亞洲及美國買家的原油售價。
●美國智庫：台灣對美國很重要，因為呢樣產品...
●調查：美國通脹料2023年始觸及或跌破聯儲局目標。
●英國工業總會：供應鏈混亂，下修英經濟增長預測。