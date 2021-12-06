油價漲逾2%　道期升188點

美匯指數報96.37；港匯見7.7989；離岸人民幣(CNH)報6.3733；美元兌日圓報113.16；歐元企1.1286，英鎊處1.3236。金價報1,781美元。油價漲逾2%，布油報71.36美元，紐油報67.77美元。比特幣企4.8萬美元水平。道指期貨升188點。

●市後關注點

17:30 英國11月建造業採購經理指數（PMI）

17:30 歐元區12月Sentix投資者信心指數

-阿里巴巴：徐宏明年4月接替武衛出任首席財務官。

-中電信子企擬採購「元宇宙數字人製作項目」。

●中國經濟：

-內地第二批大型風電光伏基地項目啟動申報。

-內地今年全國糧食產量升2%，再創新高。

-經濟藍皮書：今年中國經濟增長料8%，明年放緩至5.3%。

●虛銀MOX客戶突破20萬，8成正使用至少兩種產品及服務。

●中證監派定心丸！正與美監管機構溝通並取得積極進展。

●芒格買阿里巴巴成失敗之作？勿忘比亞迪戰績。

●渣打推可持續發展儲蓄戶口，額外賞年利率達2.88%。

●Apple明年或推數項新產品，包括AR頭戴裝置。

●沙特上調對亞洲及美國買家的原油售價。

●美國智庫：台灣對美國很重要，因為呢樣產品...

●調查：美國通脹料2023年始觸及或跌破聯儲局目標。

●英國工業總會：供應鏈混亂，下修英經濟增長預測。