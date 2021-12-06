花樣年主席潘軍：危機或需2至3年甚至更長時間化解

目前市場最關注的，是花樣年的債務處理進度，據潘軍，公司債務分為4個部分，第一是公司暴雷的起因、即超過40億美元的海外債。他指，公司已第一時間委任諮詢機構，在兩個月的時間，已識別95%的債權人，跟海外債權人小組的顧問正在積極溝通，與公司顧問討論並推出了境外債務重組框架第一版方案。

至於規模60多億元人民幣的境內信用債，潘指，吸取了境外債的教訓，「我們沒有躺平，而是每一天都在積極地跟這些債權人及監管機構進行交流，最終還是取得了展期、取得了大家的諒解」。截至12月3日，沒有出現境內公開市場違約事件，其他債權的展期方案也在進行持續有序的溝通。他續表示，規模200多億元人民幣的境內銀行類金融機構貸款，主要是開發類貸款，還沒有產生大規模的償付，並獲得債權人諒解。不過，非金融機構的融資可能是現在難度最大的。

他承認，這次遇到的問題，是在組織系統的風險管控方面出問題，比如該企今年上半年遇到這麼大的壓力，不應該再買地，結果公司還花了80億元人民幣。其次，公司對政策的解讀深度不夠，國家已經在調控，並反覆強調，公司卻沒有部門來做風險提示，上半年還在高歌猛進。

經歷了這兩個月，他和大股東曾寶寶很多時間也在反思。第一，勇敢面對他們犯下的錯誤，更精細化地進行組織的管控。第二，欠的債，要想盡一切辦法去還上，要最大可能地挽回社會對他們的不良評價。第三，對於他們所擔負的社會責任，即保交付、保穩定、保民生，要積極地去行動，確保以上任務的完成達到政府要求。第四，要對現有團隊進行重組，挽回大家的信心，最終實現業務能力提升。

潘氏指，花樣年面臨的挑戰，在目前的房地產行業是一個普遍的狀況，不是只有他們一家，可能大量的同行都面臨著同樣的危機。不過，中國有一句老話叫「置於死地而後生」，公司現在就面臨着這樣的問題，公司的企業被海外債權人申請清盤等，但他相信不會。

「第一，我們要保交付，這些金融機構沒有一個能做到，只有靠我們熟悉公司經營狀況的團隊，才能完成這樣的使命。海外不會拿錢出來去保證完成這個任務，而在國內來講是首要任務，這個首要任務是要靠我們一線的團隊，靠我們所有花花(花樣年員工)，大家團結起來才能完成，是別人不可替代的。我們不要被外部的輿論壓垮精神。」