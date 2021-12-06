瑞銀：明年可吼互聯網、食品飲料及家電股

瑞銀投資銀行研究部認為，2022年是中國股票市場「擺脫頹勢」的一年。瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪 (James Wang) 預計，2022年MSCI中國指數將攀升13%，EPS增長9%。受惠於互聯網板塊的監管擔憂減弱，市盈率輕微上揚，認為經濟下行壓力、當局鼓勵研發投資的必要可能，明年互聯網行業的監管措施或有限，建議超額配置互聯網、食品飲料和家電等板塊，低度配置銀行和基礎材料板塊。

王氏提到，互聯網行業是中國長期經濟增長的一個重要貢獻力量，而房地產行業下行， 零售未必全線落後。另在新冠疫苗接種率提高、全球經濟開放的情況下，預計部分影響原材料及運輸成本的供給限制將在明年消散，而部分開始漲價的行業將開始推高內地居民消費價格指數(CPI)。隨着CPI趕上工業生產者出廠價格指數(PPI)，有利於企業的盈利能力，尤其對於那些定價自律或定價力較強的公司。

他認為，市盈率估值有機會小幅攀升，以體現中國市場圍繞互聯網監管的擔憂消散，並預計2022年收入增長9%，與約8%的名義國內生產總值(GDP)增長率基本一致，而在盈利方面，瑞銀預計增長9%。