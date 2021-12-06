馬斯克已主宰太空？　歐洲太空總署籲停止其野心

外媒報道，歐洲太空總署(European Space Agency，ESA)呼籲歐洲領導人停止助長SpaceX創辦人Elon Musk主宰太空的野心。ESA署長阿施巴克(Josef Aschbacher)接受外媒訪問時稱，歐洲幫助Musk旗下星鏈(Starlink)衞星網絡快速擴展，或阻礙歐洲企業在太空市場實現商業化的潛力。

阿施巴克指，太空產業應在頻率及軌道位置設更多限制，各國政府應給予本土企業同樣關注，讓歐洲供應商有平等機會於公平市場上競爭。

馬斯克的星鏈計劃已經非常龐大，光是他一個人就掌控全球半數的現有衞星，這確實是件了不起的成就。但阿施巴克警告，馬斯克正在制定規則，而包括歐洲在內的全球其他地區，都還來不及反應。

追蹤太空物體的機構NORSS創辦人Ralph Dinsley表示，馬斯克創建了自己的衞星，並與SpaceX一同發射至外太空，意味着馬斯克可比競爭對手早一步抵達最理想的軌道位置。以馬斯克將衞星送上太空的速度，他幾乎可以佔據這些軌道，在太空創立「馬斯克主權」。