港產獨角獸商湯科技周二起招股　有信心未來扭虧

該公司董事會執行主席兼行政總裁徐立認為，人工智能市場增長潛力龐大，公司旗下智慧商業、智慧城市、智慧生活及智能汽車的四大業務具協同效應，有巨大的營利空間，特別是智慧生活及智能汽車。

董事會秘書徐冰補充，今年「元宇宙」概念發展迅速，人工智能作為「元宇宙」的基礎設備，公司可在智慧生活業務為設備企業賦能，提供算力、感知智能及增強現實(AR)的基礎設施，扮演與物理世界的連接者的角色，降低開發成本及提高效率。

另外，徐氏提到，公司已採取一系列措施防止技術濫用，包括實施與數據私隱和個人信息保護相關的政策和管理制度，並獲得國際標準認證。

徐立又稱，公司過去不斷推動本港科研發展，亦連接與中國有關行業，認為目前是公司上市成熟的時間點。

商湯科技計劃發行15億股普通股，其中10%為公開發售，每股招股價介乎3.85元至3.99元，將於12月10日截止認購，預計12月17日掛牌。另引入9名基礎投資者，包括上汽香港、廣發基金、Hel Ved等，合共認購4.5億美元等值股份，以招股價下限計，相當於佔發售股份的60%。中金、海通國際及滙豐為聯席保薦人。