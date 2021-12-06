畢馬威：銀行零售業客戶體驗佳　疫情促傳統銀行數碼化

會計師行畢馬威中國一項調查發現，香港整體客戶體驗評分從2020年的6.8分，上升至2021年的6.84，而金融服務業以6.94分位列第一，緊接隨後的是非雜貨零售業，得6.92分。該行指，雖然經濟環境充滿挑戰，但今年香港各行各業的客戶體驗都有所改善，而客戶期望提高，各大品牌須加改善客戶體驗，以在同業中脫穎而出。

畢馬威中國香港區金融服務行業戰略與營運諮詢服務主管施柏家(Isabel Zisselsberger)表示，變革仍然是銀行業的關鍵詞。在新冠肺炎疫情以及虛擬銀行和其他金融科技企業衝擊的推動下，金融服務業正持續改善客戶體驗和推進數碼化轉型。

今次調查亦將虛擬銀行等金融科技企業納入調查範圍，雖然其強品牌影響力已對傳統銀行造成壓力，但實際營運情況導致他們在客戶體驗方面的得分僅處於行業平均水平。另外，新冠肺炎疫情迫使傳統銀行更依賴數碼渠道，讓尚未投資或重點發展數碼渠道的銀行措手不及，故已部署網上渠道的銀行表現較佳。

非雜貨零售業方面，由於香港消費者希望獲得超越傳統實體接觸方式的購物體驗，因此對該行業中的品牌提供無縫體驗的需求與日俱增，各品牌需要通過多種渠道吸引消費者的注意力。畢馬威中國香港區消費品和工業市場主管合夥人葉嘉明表示，過去一年，香港繼續向電子商務轉型，年長消費者與年輕消費者的網上購物習慣幾乎相同，而數碼消費者期望在實體店或網上店獲得一致務的體驗，相信零售商能連接所有接觸點上的數據，以更了解顧客的背景。

今次調查訪問1,100名香港消費者，受訪者需要在客戶體驗方面對60多個品牌進行評分，10分為滿分，品牌涵蓋金融服務、雜貨零售、非雜貨零售、旅遊和酒店、娛樂休閒等五大行業。