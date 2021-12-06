恒大設立風險化解委員會　粵海及信達高層參與

恒大稱，風險化解委員會不屬於董事會下屬委員會，但該委員會將積極在集團未來風險化解事項中發揮重要作用。

據公告，風險化解委員會由集團現時高管、若干領先企業的高管及專業人士等組成。委員會由恒大主席許家印擔任主席，至於廣東省政府全資擁有的粵海控股集團有限公司副總經理劉志鴻，則擔任委員會聯席主席。

恒大上周五明言未能履行2.6億美元的境外債務擔保責任後，廣東省政府隨即宣派工作組進駐為恒大債務摸底。雖然多個監管機構出言安撫市場情緒，但恒大股價周一(6日)瀉至1.8元的歷史新低，全日仍跌19.55%至1.81元。