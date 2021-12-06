恒大設立風險化解委員會 粵海及信達高層參與
2021年12月06日 19:05
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徘徊違約邊緣的中國恒大(03333)公布，考慮到集團目前面臨的經營上和財務上的挑戰，董事會決議設立中國恒大集團風險化解委員會，相信該委員會成員的豐富經驗及其能調動的廣泛資源，有利於集團更順利解決目前面臨的各項困難。
恒大稱，風險化解委員會不屬於董事會下屬委員會，但該委員會將積極在集團未來風險化解事項中發揮重要作用。
據公告，風險化解委員會由集團現時高管、若干領先企業的高管及專業人士等組成。委員會由恒大主席許家印擔任主席，至於廣東省政府全資擁有的粵海控股集團有限公司副總經理劉志鴻，則擔任委員會聯席主席。
其他委員會成員方面，包括恒大財務總監及執行董事潘大榮、中國信達資產管理(01359)副總裁趙立民、廣州越秀集團股份有限公司首席資本運營官李鋒、國信證券股份有限公司合規總監陳勇，以及北京市中倫律師事務所合夥人郝瀚。
恒大上周五明言未能履行2.6億美元的境外債務擔保責任後，廣東省政府隨即宣派工作組進駐為恒大債務摸底。雖然多個監管機構出言安撫市場情緒，但恒大股價周一(6日)瀉至1.8元的歷史新低，全日仍跌19.55%至1.81元。