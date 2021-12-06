人行「放水」預示貨幣寬鬆　官媒：勿理解為政策轉向

中國人民銀行全面降準，釋放長期資金約1.2萬億元（人民幣‧下同），比7月份多「放水」2,000億元。官媒事前亦發文指，不要簡單化理解宏觀政策走向，中國將保持宏觀政策的穩定性，增強政策的針對性和有效性，不可能出現「大水漫灌」的全面寬鬆。

分析指出，在中美博弈，外貿需求呈不穩定，加上近期Omicron變種病毒全球多地爆發，以及內地房企債務問題持續發酵，內部消費及投資景氣受累之下，內地須要適時調控貨幣政策，以避免經濟大起大落，確保社會平穩過年。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷指，這次降準較市場預期早，或反映內地有急切需要應對目前經濟下行風險，事關內地主要經濟增長指標如消費和投資今年表現遜色，而且內地信貸增長持續減速，去年12月社會融資規模增速達13.3%，至今年10月已下降至10%。

他續指，降準釋放出的流動性未必能流入房地產市場，主要是針對銀行按揭和「三條紅線」等政策仍限制房企融資，內地經濟下行壓力仍存。若降準未能提振明年第一季經濟表現，信貸增長、零售、工業生產，尤其是固定資產投資沒有明顯反彈，不排除人行或再降準0.5個百分點。

中國社會科學院發布《經濟藍皮書：2022年中國經濟形勢分析與預測》，指內地經濟在不確定、不穩定的疫情及外部環境中，下行壓力有所加大，保持經濟平穩運行得風險挑戰較多，預計內地今年經濟增長8%，明年增長則縮至約5.3%。

摩根資產管理評論，人行降準支撐大市估值，惟中央推動去槓桿和「共同富裕」等仍會繼續影響市場環境，因此只宜挑選切合技術自主、可再生能源和消費主題的個股。

官方今日開出的人民幣中間價上調36點子，至6.3702兌每美元；在岸人民幣收跌25點子，報6.3715；離岸價曾低見6.3757。交易員稱，參照過往經驗降準對人民幣影響有限，不排除經濟預期變好會帶動匯價上升；華僑永亨銀行經濟師預計人民幣將保持強勢，於6.35至6.4區間內波動。不過，中金表示，隨着出口進一步放緩，貨幣寬鬆和美元趨強，人民幣明年或於農曆新年後到次季受壓。

人行官員稱，一部分釋放資金將會被金融機構用於歸還到期的中期借貸便利（MLF，摩根資產管理估計涉及9,500億元），一部分用來補充其長期資金，以「更好滿足市場主體（貸款）需求」，加大對實體經濟特別是中小微企業的支持力度，並透過降低金融機構資金成本每年約150億元，降低社會綜合融資成本。當局強調，此乃貨幣政策常規操作，以加強「跨周期調節」，並重申人行堅持正常貨幣政策，保持政策的連續性、穩定性、可持續性，不搞「大水漫灌」，為高質量發展和供給側結構性改革，營造適宜的貨幣金融環境。