發展商年尾谷業績 東九3新盤料周內開售
2021年12月06日 21:57
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發展商積極推售新盤，催谷年尾業績。九龍牛頭角全新盤料最快本周末開售，而同區兩個項目亦落實於周五(10日)發售合共353個單位。近日新盤市場交投較疏落，但仍不乏高價成交。將軍澳日出康城有頂層特色戶透過招標以3,175萬元售出，呎價更創項目新高。
●牛頭角皓日暫錄逾1,000張入票 料短期公布銷售安排
恒隆地產(00101)物業銷售部高級經理彭頌欣稱，旗下牛頭角皓日將於短期內公布銷售安排，有機會於周末開售，將會按市場反應再作部署加推。該盤目前已接獲逾1,000張入票，按首批100伙計，超額認購逾9倍。
彭續指，入票分布方面，有四成為一房單位，有五成為兩房單位，另有一成為三房單位。該盤夥拍中原地產及中原按揭，為買家提供全新按揭計劃。中原按揭經紀董事總經理王美鳳稱，該個低息H按優惠，全期息口低至H加1.3厘，實際息率低至1.5厘，屬市場至低息按揭計劃，按揭年期可長約30年，另有低息高成數按揭可供買家選擇。
●維港滙II 上載2號價單 開放式戶折實售價663.2萬元起
信和置業(00083)及會德豐地產等5大發展商合作的西南九龍維港滙II，今日(6日)上載2號價單，涉及53伙，包括首次開價的開放式戶型，今批單位折實平均呎價25,691元。按定價計，今批單位可套現約6.5億元。
整批單位實用面積介乎278方呎至807方呎，戶型涵蓋開放式至三房，包括12個開放式單位、32個一房單位、8個三房及1個平台特色單位。扣除最高19%折扣優惠後，今批單位折實售價由約663.2萬元至約2,190.2萬元，折實呎價約23,260元至約27,572元。今批入場單位為3B座10樓G室，實用面積278方呎，屬開放式間隔，折實呎價約23,857元。
至於，今批最低呎價單位為3B座3樓F室，屬一房單位，實用面積328方呎，折實售價約762.9萬元，折實呎價約23,260元。同時，該盤落實於周五(10日)發以價單形式出售77伙，並透過招標出售59伙，共涉136個單位。
●維港1號周五發售217伙
雖然踏入年尾，但發展商推盤步行未有放慢。中國海外發展(00688)位於啟德舊機場跑道區的維港1號，今日(6日)上載最新銷售安排，落實於周五(10日)發售217伙，當中201伙以價單形式出售，另外16伙則以招標形式發售。
據有關銷售安排，以價單出售的201個單位會分A、B兩輪時段揀樓，優先選購的A組買家，須購買最少1個實用面積為536方呎或以上的指定單位，又或最少2個一般單位。遞交購樓意向登記截止時間為周四(9日)晚上7時。
●MARINI特色戶3,175萬沽 呎價約24,330元為項目新高
新盤市場再錄高價成交，會德豐地產旗下將軍澳日出康城MARINI，最後1伙單位透過招標以3,175萬元沽出。該個單位為第3B座68樓A室，實用面積1,305方呎，屬四房間隔，內設樓梯連接931方呎天台，呎價約24,330元，呎價屬MARINI系列新高。
據悉，MARINI、GRAND MARINI及OCEAN MARINI三期累計售出1,653伙，全盤售罄，並套現逾156億元。
●凱滙2期標準戶2511萬新高價沽
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙2期，今日(6日)錄得一宗高價成交。該個成交單位為5座48樓A室，實用面積962方呎，屬三房間隔，以約2511萬元成交，實用呎價約26,102元，成交價為凱滙第2期標準戶新高。據悉，整個觀塘項目累計售出1,874伙，套現逾248億元。
●嘉峯匯三房售2,020萬 呎價約26,405元
市區新盤需求殷切。據一手銷售資訊網資料，嘉華國際(00173)旗下啟德嘉峯匯，今日(6日)以2,020萬元售出1個三房單位。最新成交單位為2A座25樓B室，實用面積765方呎，呎價約26,405元。資料顯示，該盤於本月已累售4伙，套現約7,988萬元。
另同系的大埔白石角嘉熙亦錄得本月首宗成交。單位為7座3樓A室，實用面積696方呎，採三房間隔，以1,226萬元成交，呎價約17,615元。
●愛海頌三房1,554萬 呎價約19,805元
市區新盤餘貨銷情不俗。長實集團(01113)旗下長沙灣愛海頌，今日(6日)新增1宗成交。單位為3座30樓B室，實用面積785方呎，採三房間隔，以1,554.7萬元沽出，呎價約19,805元。
●利奧坊‧凱岸一房售703萬
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧凱岸，新近以約703.4萬元沽出1伙一房單位。該單位為2座30樓E室，實用面積308方呎，實用呎價約22,838元。
●傲寓一房790萬元沽
其士國際(00025)等合作的旺角傲寓新錄得成交。最新沽出的單位為23樓B室，實用面積329方呎，屬一房間隔，以790.4萬元售出，實用呎價約24,024元。