發展商年尾谷業績　東九3新盤料周內開售

發展商積極推售新盤，催谷年尾業績。九龍牛頭角全新盤料最快本周末開售，而同區兩個項目亦落實於周五(10日)發售合共353個單位。近日新盤市場交投較疏落，但仍不乏高價成交。將軍澳日出康城有頂層特色戶透過招標以3,175萬元售出，呎價更創項目新高。

●牛頭角皓日暫錄逾1,000張入票 料短期公布銷售安排

彭續指，入票分布方面，有四成為一房單位，有五成為兩房單位，另有一成為三房單位。該盤夥拍中原地產及中原按揭，為買家提供全新按揭計劃。中原按揭經紀董事總經理王美鳳稱，該個低息H按優惠，全期息口低至H加1.3厘，實際息率低至1.5厘，屬市場至低息按揭計劃，按揭年期可長約30年，另有低息高成數按揭可供買家選擇。

●維港滙II 上載2號價單 開放式戶折實售價663.2萬元起

整批單位實用面積介乎278方呎至807方呎，戶型涵蓋開放式至三房，包括12個開放式單位、32個一房單位、8個三房及1個平台特色單位。扣除最高19%折扣優惠後，今批單位折實售價由約663.2萬元至約2,190.2萬元，折實呎價約23,260元至約27,572元。今批入場單位為3B座10樓G室，實用面積278方呎，屬開放式間隔，折實呎價約23,857元。

至於，今批最低呎價單位為3B座3樓F室，屬一房單位，實用面積328方呎，折實售價約762.9萬元，折實呎價約23,260元。同時，該盤落實於周五(10日)發以價單形式出售77伙，並透過招標出售59伙，共涉136個單位。

●維港1號周五發售217伙

據有關銷售安排，以價單出售的201個單位會分A、B兩輪時段揀樓，優先選購的A組買家，須購買最少1個實用面積為536方呎或以上的指定單位，又或最少2個一般單位。遞交購樓意向登記截止時間為周四(9日)晚上7時。

●MARINI特色戶3,175萬沽 呎價約24,330元為項目新高

新盤市場再錄高價成交，會德豐地產旗下將軍澳日出康城MARINI，最後1伙單位透過招標以3,175萬元沽出。該個單位為第3B座68樓A室，實用面積1,305方呎，屬四房間隔，內設樓梯連接931方呎天台，呎價約24,330元，呎價屬MARINI系列新高。

據悉，MARINI、GRAND MARINI及OCEAN MARINI三期累計售出1,653伙，全盤售罄，並套現逾156億元。

●凱滙2期標準戶2511萬新高價沽

●嘉峯匯三房售2,020萬 呎價約26,405元

另同系的大埔白石角嘉熙亦錄得本月首宗成交。單位為7座3樓A室，實用面積696方呎，採三房間隔，以1,226萬元成交，呎價約17,615元。

●愛海頌三房1,554萬 呎價約19,805元

●利奧坊‧凱岸一房售703萬

●傲寓一房790萬元沽