元朗新盤部署推出，區內二手交投加速，剛過去的周末連錄18宗二手買賣，YOHO MIDTOWN一房賣778萬元創新高。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳子雄表示，小西灣藍灣半島3座高層G室，實用面積約455方呎，兩房間隔，原先叫租約1.88萬元，議價後以月租1.6萬元租出，呎租約35.2元，業主於2001年3月份以約241.5萬元購入。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角和富中心12A座低層E室，實用面積約1,023方呎，三房連工人房間隔，享海景，獲區外換樓客以1,550萬元承接，呎價約15,152元，原業主於2008年2月以650萬元購入自住，持貨近14年帳面獲利900萬元，期內升值近1.4倍。

●中原馮子進稱，灣仔駿逸峰今年暫錄7宗買賣，包括低層A室，實用面積431方呎，兩房間隔，望樓景，以840萬元易手，呎價約19,490元，新買家屬於用家。

●利嘉閣雷敏儀表示，西營盤裕豐花園高層B室，實用面積約242方呎，一房間隔，新近以528萬元沽出，呎價約21,818元，新買家為首置上車客，已經在區內睇樓數個月，其後該行相約睇樓，一星期內入市上址。

●中原柳志明指，西營盤藝里坊．2號中層D室，實用面積約250方呎，一房間隔，望市景，以1.68萬元租出，呎租約67.2元，業主於2020年6月以738萬元買入，租金回報2.7厘。

●美聯丘松原稱，香港仔居屋漁暉苑D座低層4室單位，實用面積約419方呎，兩房間隔，因樓價可承做高成數按揭，相對首期較少，故獲同區租客垂青，原業主叫價約580萬元，議價後於自由市場以約570萬元成交，呎價約為13,604元。

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九龍區

●美聯黃家樂表示，新蒲崗譽．港灣6座中高層G室，實用面積約525方呎，兩房間隔，原先放盤叫價1,090萬元，吸引同區客承接，議價18萬，至1,072萬元成交，減幅約1.7%，呎價約20,419元。

●香港置業吳仁傑稱，新蒲崗譽·港灣8座低層C室，實用面積約588方呎，兩房間隔，以約2.3萬元放租約兩個月，即吸引區內客洽詢，議價後減價至2.05萬元租出，呎租約34.9元。

●世紀21富山劉倩彤指，牛池灣威豪花園3座高層G室，實用面積約637方呎，套三房間隔，開價985萬元，經議價後減價25萬元，以960萬元易手，呎價約15,071元，原業主於2017年購入，當時作價775萬元，持貨4年帳面獲利185萬元，期內升值約24%。

●中原袁顯岸稱，紅磡黃埔花園11期9座高層D室，實用面積約505方呎，兩房間隔，以880萬元成交，呎價約17,426元，原業主早於1996年10月以345萬元買入，持貨25年帳面獲利535萬元，期內升值逾1.5倍。

●中原麥少基表示，九龍太子道西文蔚閣中層B室，實用面積約813方呎，套三房間隔，另設儲物房，以1,400萬元連車位沽出，呎價約17,220元，原業主於2014年9月以960萬元購入，持貨7年帳面獲利440萬元，單位期內升值46%。

●香港置業曾家輝表示，西南九龍帝峯．皇殿7座高層E室，實用面積約301方呎，開放式間隔，望海景，以約1.4萬元放租1星期後，獲區內客洽詢，零議價租出，呎租約46.5元。

●利嘉閣邱家仁透露，長沙灣尚都低層C室，實用面積約318方呎，一房間隔，享市景，以598.8萬元沽出，呎價約18,830元，原業主於2016年7月以約456萬元購入，持貨約5年帳面獲利約142.8萬元，物業升值約31%。

●香港置業謝啟源表示，長沙灣泓景臺2座低層D室，實用面積約447方呎，兩房間隔，以約1.8萬元放租約2個月後，獲外區客洽詢，雙方議價後減價500元，以約1.75萬元租出，呎租約39.1元。

●利嘉閣林海鈞透露，長沙灣愛海頌3座高層F室，實用面積約506方呎，兩房間隔，近期以2.1萬元租出，呎租約42元，業主於2021年2月以約980.1萬元購入，現租出享租金回報率約2.6厘，屋苑現時有約52個單位放租，月租最低叫價由1.8萬元起。

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新界區

●中原王勤學表示，元朗區剛過去的周末連錄18宗二手買賣，本月全區已累錄約32宗，YOHO MIDTOWN第1座極高層A室，實用面積約392方呎，叫價780萬元，微減2萬元，以778萬元沽出，呎價約19,847元，創屋苑一房單位新高。

●中原蔡堅武稱，元朗PARK YOHO Genova第30A座高層C室，實用面積約634方呎，三房間隔，叫價910萬元，議價後以876萬元易手，呎價13,817元，新買家為同區換樓客，原業主則於2017年7月以約796.79萬元一手購入，持貨4年帳面獲利約79.21萬，或升值約10%。

●中原陳偉業表示，東涌12月暫錄5宗買賣，剛過去的周末有1宗，單位為2座極高層C室，實用面積約702方呎，兩房連儲物房間隔，享山景，叫價988萬元，減價10萬元，以978萬元成交，呎價約13,932元，新買家為區內首置客。

●利嘉閣司徒俊傑稱，青衣美景花園12座低層F室，實用面積約424方呎，兩房間隔，望山景，原先開價525萬元，經議價後減價15.2萬元或約2.9%，以509.8萬元沽，呎價約12,024元，原業主於2018年3月以約475萬元購入，持貨約3年帳面賺約34.8萬元或約7.3%，新買家為外區上車客，漏夜上門議價入市。

●祥益袁思賢指，屯門市廣場8座中層J室，實用面積約351方呎，兩房間隔，區內客為鄰近小朋友上學地點，方便往返，遂便決定以1.13萬元即睇即租，呎租約32.2元。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺中心F座中層5室，實用面積約368方呎，原則兩房改一房間隔，單位放盤3星期，原叫價535萬元，減價13萬元，獲外區投資客以522萬元承接，呎價約14,185元，原業主於2017年3月購入，當時作價407萬元，持貨逾4年帳面獲利115萬元，單位期內升值約28%。

●中原呂學維透露，粉嶺牽晴間剛錄12月首宗成交，屋苑12座低層F室，實用面積約700方呎，套三房間隔，議價後以922.8萬元獲承接，呎價約13,183元。

●中原張健業表示，大埔逸瓏灣最2期高座10座高層連天台單位，實用面積約1,073方呎，連約851方呎天台，套三房連儲物房間隔，設有內置樓梯上天台，議價後以1,700萬元沽出，呎價約15,843元，新買家為區外客，原業主於2014年9月以1,535萬元買入，持貨約7年帳面獲利約165萬元離場，單位升值約10.7%。

●中原方翰達指，大埔太湖花園10座中層H室，實用面積約400方呎，兩房間隔，開價約680萬元，議價後以628萬元沽出，呎價約15,700元，原業主則於2013年7月以約360萬元購入，持貨8年帳面獲利約268萬元，期內升值約74.4%。

●中原侯惠良表示，沙田第一城16座中層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，議價後以600萬元易手，呎價約18,349元，原業主則於2015年以395萬元購入，持貨6年帳面獲利約205萬元離場，期內升值約52%。

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山薈朗2座高層B3室，實用面積約238方呎，開放式間隔，原先開價452萬元，放盤3個月，以436萬元沽，呎價約18,319元，原業主於2016年9月購入上址，當時作價351萬元，持貨5年多帳面獲利85萬元，期內升值約24%。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山居屋錦禧苑C座高層2室，實用面積約645方呎，三房間隔，已補價自由市場原先開價760萬元，放盤2個月，以757萬元獲買家承接，呎價約11,736元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山迎海1座低層B室，實用面積約491方呎，兩房間隔，日前以862萬元易手，呎價約17,556元，新買家為用家，原業主於2018年以739萬元購入，持貨3年帳面獲利約123萬元，單位升值約16.6%。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢西沙小築C段雙號屋別墅，實用面積約1,497方呎，套三房連工人房間隔，放盤叫價2,300萬元，獲買家以1,920萬元承接，呎價12,826元，原業主早於1985年1月購入上址，當時作價91.5萬元，持貨近37年帳面獲利1,828.5萬元離場，期內升值近20倍。

●利嘉閣鄧達榮表示，將軍澳新都城3期4座頂層連天台單位，實用面積約470方呎，兩房間隔，連約328方呎天台，望海景，以883.8萬元易手，呎價約18,804元，原業主於2008年6月以約288萬元購入，持貨約13年帳面獲利約595.8萬元，升值約2.1倍。