阿里股價續創上市新低　靠重組能挽頹勢？

阿里董事會主席張勇日前發內部信予員工，宣布集團為升級成「多元化治理體系」，將在各個業務領域運用更清晰的戰略藍圖。在核心電商業務上，更明確重組分為「中國數字商業板塊」及「海外數字商業板塊」，前者由集團總裁、合夥人戴珊掌管。

戴珊是阿里創始員工之一、即所謂的「十八羅漢」，過去曾執掌阿里企業向事業群、盒馬事業群以至社區團購業務。她將會分管大淘寶(包括淘寶、天貓、阿里媽媽)、B2C(企業對消費者)零售、社區電商品牌「淘菜菜」、專門對接工廠的平價平台「淘特」等組織。

至於「海外數字商業板塊」則由曾是阿里「最年輕合夥人」的蔣凡執掌，涉及全球速賣通(AliExpress)、國際貿易(ICBU)以及Lazada等海外分公司。另一集團總裁Michael Evans則負責「阿里巴巴海外商務代表團隊(AGB)」、「國際知識產權保護(IPR)」和「海外公共事務(IGR)」等部門。

張勇表示，過去幾年阿里在海外市場增長迅速，海外年度活躍消費者已達2.85億人，但距離成為一家真正意義上的全球化公司、在潛力廣闊的海外市場有更大作為仍有很長的路要走，因此集團需形成面向海外市場的整體戰略藍圖。值得留意是，他在內部信提及重大人事調動，自明年4月起，武衛將不再擔任CFO，改由集團副CFO徐宏接任。張氏指，管理層接力是為了保證集團長遠持久地跑下去，武衛將繼續擔任集團執行董事。

事實上，阿里作為大型藍籌股及中資科網股龍頭，每況愈下的股價表現不但令香港投資者失望，就連不少外國大戶也要損手。據阿里年報顯示，日本軟銀集團共持有24.9%的阿里股權。以周一港股收市價計，年初至今其持股帳面價值蒸發逾6,400億元。不過，軟銀過去曾以期權方式減持阿里，相關期權到2024年才到期交割，故實際持股量理應少於阿里年報所列。

「股神」巴菲特的拍檔兼軍師芒格，也因買錯阿里而損失慘重。芒格旗下公司Daily Journal今年首季首次披露持有16.53萬股阿里美股(美股：BABA)，若以3月底與上周五股價相比，估計累蝕逾1,897萬美元；假設上季加倉的13.67萬股持股至上周五，亦累蝕逾493萬美元。換言之，單計中概股阿里的投資已帶來虧損逾2,390萬美元(約1.86億港元)。

耀才證券研究部總監植耀輝指，阿里加大投資海外業務的方向正確，但短期難見實際效果，料股價仍受到監管及市場氣氛等因素影響。雖然阿里估值已相當「抵買」，但科網股頹勢未改，加上其未被納入港股通，缺乏「北水」加持，不建議投資者貿然撈底。