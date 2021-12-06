美股個別發展　Lucid挫近16%

新型變種病毒已蔓延至美國超過15個州，惟市場已逐漸消化疫情相關的憂慮。美股周一早段個別發展，道指曾升361點，至34,941點；標指升31點，至4,569點；以科技股為主的納指跌129點，至14,956點。

港股外圍方面，恒指夜期現報23,367點，升35點，高水18點。

摩根士丹利表示，相比起Omicron變種病毒，聯儲局發出加快「收水」的訊號，對股市造成的風險將更大。美國10年期國債孳息率曾升0.043個百分點，高見1.4厘，拖累科技股普遍受壓。

全美商業經濟協會(NABE)最新調查顯示，48位專家平均預期今季核心消費物價按年增長6%，遠高於聯儲局2%通脹目標。接近九成專家認為供應鏈瓶頸是引致通脹高企的主因；而薪酬水平上漲也恐成為未來3年內的通脹推手。逾6成專家預期，明年勞動市場能達致全面就業。今年本地生產總值(GDP)升幅料達5.5%，明年增長為3.9%。

商品方面，沙特阿拉伯國營油企沙特阿美表示，將在明年1月提高運往亞洲和美國原油價格。以Arab輕量原油價格為例，亞洲客戶價格較12月上調60美仙，至比基準價格高每桶3.3美元的水平，為自2020年2月疫情首次爆發以來最貴；輸往美國的價格將上漲40至60美仙。紐約期油周一曾漲3.59%至每桶68.64美元。

個股方面，電動車公司Lucid公布，其於日前收到美國證交會(SEC)的傳票，要求公司提供部分資料協助調查。雖然Lucid未有透露傳票的具體內容，卻引起市場的猜疑，導致其股價周一曾挫近16%，低見39.75美元。

受市場熱捧的「元宇宙股」、晶片公司英偉達在收購英國ARM方面再遇阻滯。外媒引述消息指，歐洲反壟斷機構暫停了收購案的審核「以等待更多資料」，意味收購案或要長時間才會有定案。英偉達股價早段曾跌6.62%，報286.81美元。