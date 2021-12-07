美股道指反彈646點　納指升近1%

新型變種病毒已蔓延至美國超過15個州，惟市場已逐漸消化疫情相關的憂慮。美國股市周一(6日)大幅反彈，道指收報35,227點，升646點或1.87%；標指收報4,591點，升53點或1.17%；納指收報15,225點，升139點或0.93%。

據報道，南非的變種病毒Omicron確診個案只出現了溫和的病況，加上美國高級衛生防護官員稱Omicron沒有出現很大程度的嚴重性，有關消息均緩和了市場對疫情的憂慮。

全美商業經濟協會(NABE)最新調查顯示，48位專家平均預期今季核心消費物價按年增長6%，遠高於聯儲局2%通脹目標。接近九成專家認為供應鏈瓶頸是引致通脹高企的主因；而薪酬水平上漲也恐成為未來3年內的通脹推手。逾6成專家預期，明年勞動市場能達致全面就業。今年本地生產總值(GDP)升幅料達5.5%，明年增長為3.9%。

個股方面，電動車公司Lucid公布，其於日前收到美國證交會(SEC)的傳票，要求公司提供部分資料協助調查。雖然Lucid未有透露傳票的具體內容，卻引起市場的猜疑，導致其股價全日羨5.1%，收報44.86美元。

受市場熱捧的「元宇宙股」、晶片公司英偉達在收購英國ARM方面再遇阻滯。外媒引述消息指，歐洲反壟斷機構暫停了收購案的審核「以等待更多資料」，意味收購案或要長時間才會有定案。英偉達股價收跌2.14%，報300.37美元。