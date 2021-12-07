陳蓓敏：中概股拖累港股走勢趨弱

上周五美股焦點，非三大指數表現，也非美國上月非農新增職位數據，而是急瀉的中概股--滴滴跌兩成，京東、百度及阿里巴巴在美跌逾8%以上。由年初，中資電訊股進行美股ADR退市，繼有中海油被美國國防部列入黑名單，及後遭紐約交易所強制退市。市場已預料有更多中概股退市回歸，只是時間表的安排而已。美證監要求落實《外國公司問責法》，要求合資格中概股核數師，須遞交連續三年符合美審計局索取相關工作底稿的要求，否則會被勒令於美股退市。雖然中證監稱已和美證監相關機構溝通，投資者傾向減持避險。這邊廂中概股跌得雞飛狗走，那邊廂摩根大通指示看好明年A股表現，並預期有兩成上升空間。隨着外圍中概股弱勢，在港上市新經濟股也見沽壓沉重。科技指數由高位11,001水平，已累跌48%，昨收報5,727點，跌勢未見喘定。恒指23,300水平徘徊，走勢疲弱。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)