陳正犖：美國就業市仍支持本月減買債翻倍

美國上月非農業就業職位增長少過市場預期，不過失業率就有驚喜，由百分之4.6下跌至百分之4.2，未來幾個月甚至可能下降至4.0%以下，屆時勞動力市場有機會達到充分就業狀態。而且美國人薪酬數據亦接近預期，美國人平均每小時收入按月增長0.26%，按年增長4.8%，當中休閒和酒店行業工資增長快過其他行業。就業數據，再加上聯儲局主席鮑威爾轉向更鷹派的言論，反映聯儲局應該會更進取推動政策回復正常。12月15日的議息會議，很可能宣布將縮減買債步伐加倍至每月300億美元，筆者繼續預計明年6月可能首次加息，如果失業率下跌速度比預期快，甚至有機會最早3月開始加息。

參考早前Delta病毒擴散期間，美國餐廳消費開支僅輕微回落，出行數據亦只是放緩。新變種病毒目前仍未明朗，但暫時未有顯著改變筆者對美國宏觀經濟前景看法，全年有望增長5.5%，明年增長仍有機會達到4%，今年通脹或高企在3.6%，明年預測回落至2.7%。

讀者開始為明年資產組合籌謀時，或先轉向更高質素的資產。股票方面，可考慮將投資組合從全球周期性股份轉向潛在的可持續回報機會，例如尋找不同行業中派息穩定增長的市場領導企業，重點關注大型醫療保健和必需消費品行業。投資者經常說美股強勢，廣泛的大型股指數水平僅比歷史高位低出約4%，但大家又有否留意到，羅素3000指數51%成分股現在處於熊市區域，美國大型股目前支撐着大市氣氛，這突出了選擇股份的重要性。對於2022年，具有長期視野的核心投資組合應尋求保留對金融科技、網絡安全和清潔能源等長期增長行業的配置。如果明年名義利率升至2%以上，甚至實際利率逐步回升至零水平，這當然可能意味着，與債券價格呈負相關的股票行業以及優質防禦股和股息增長股，將繼續表現出色，然而這個適度的緊縮周期，亦不會破壞金融科技、軟件和清潔能源等行業的長期前景。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖