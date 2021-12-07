道指升646點　油價漲逾4%

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.29；港匯見7.8005；離岸人民幣(CNH)報6.3739；美元兌日圓處113.45；歐元企1.1284，英鎊報1.3260。金價升至1,781美元水平。布油跌至73.58美元，紐油受制70美元。比特幣漲3%至5.05萬美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水340點。

●道指收報35,227點，升646點或1.87%；標指收報4,591點，升53點或1.17%；納指收報15,225點，升139點或0.93%。

●全美商業經濟協會(NABE)最新調查顯示，48位專家平均預期今季核心消費物價按年增長6%，遠高於聯儲局2%通脹目標。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報23,733點，升383點或1.62%。

●即月恒生指數夜期收報23,719點，升387點，高水370點，成交31,528張。

●歐洲央行管理委員會成員Robert Holzmann周一(6日)表示，相信歐元區通脹將在今年底左右達到峰值，主要由於由於基數效應和能源價格進一步上漲，但預期明年全年，通脹率也不太可能回落至2%以下水平。

●外媒報道，日本金融當局計劃實施更嚴格的標準，以減少獲准發行所謂穩定幣的機構數量。

●微軟(Microsoft)表示，旗下數碼反罪部門堵截了一個名為Nickel的中國黑客組織的活動。

●外媒引述一份福特汽車(Ford)內部文件指，由於新冠肺炎變種病毒Omicron的出現，公司將延遲員工回到辦公室工作至明年3月。

●紐約1月期油收報每桶69.49美元，升3.23美元或4.87%；布蘭特2月期油收報每桶73.08美元，升3.2美元或4.58%。

●紐約2月期金收報每安士1,779.5美元，跌近0.3%。

●英國富時100指數收報7,232點，升109點或1.54%；法國CAC指數收報6,865點，升100點或1.48%；德國DAX指數收報15,380點，升210點或1.39%。

●內房世茂集團擬先舊後新折讓8.5%配股，集資淨額約11.728億元。