中國銀河國際：氫能市場發展潛力大

在政策指導下，氫能市場發展一片向好。今年，多份重量級文件陸續出台，提出對氫能發展的前景展望，多地發布《十四五氫能業規劃》，布局未來氫能基礎設施建設，不同政策均體現出對氫能產業大力支持。

氫能產業鏈各環節緊密相連，發展須從多方面着手，從制氫行業看來，看好灰氫中的工業副產制氫、藍氫以及綠氫的發展。根據《中國氫能源及燃料電池產業白皮書2020》估算，2030年中國氫氣的年需求將從3,342萬噸增加至3,715萬噸，至2060年則增加至約1.3億噸。藍氫則成為灰氫過渡至綠氫的重要發展階段。灰氫中工業副產制氫，具有生產成本較低、技術成熟、效率較高的優點，預計未來中心PDH擴產將帶來每年90萬噸以上的副產氫潛在增量，增長潛力可觀。

雖然，藍氫在灰氫的基礎上結合CCS技術，成本有所提高，但是依然低於生產綠氫成本，因此，看好藍氫未來的增長空間。綠氫長期佔比有望大幅提升，以增長空間看來，受惠於可再生能源成本下降及碳排放約束，2020至2030年綠氫比例將從3%提升至15%。2050年，中國氫需求量接近6,000萬噸，看好灰氫中的工業副產制氫、藍氫以及綠氫支來發展。

從中游儲運的角度去看，儲運氫氣的方式主要分為氫態儲運、液態儲運和固態儲運。高壓氣態長管拖車是中國目前氫氣管道規模擴大，能降低氫能管道運輸成本，液態儲運具有儲氫密度高的特性，能運送大量氫氣，適用於長距離運輸氫能等優勢，但液體轉化成本高，未來伴隨成本下降，有望在液態氫氣運輸上具備競爭力，加氫站是氫能業發展的重要環節，到2020年末，將達到553個站。

以下游燃料汽行業看來，氫能源汽車未來的發展空間遼闊。2050年，氫能源將承擔全球18%的能源需求，有望創造超過2.5萬億美元市場，燃亮電池汽車將佔據全球車輪的20%至25%市場。近年，氫能源汽車保持較高的銷量和保有較高速的增長。2016至2019年度，該市場的年複合增長為63%至114%。燃料電池具有率高、污染小、噪音低、充能快等優點，2020年全球燃料電池市場規模為42億美元。成本端方面，燃料電池成本下降空間大，據測算，2020至2030年每年系統成本下降14%左右。長期來看，燃料電池汽車仍是燃料市場的增長主力。根據預測，2020至2025年全球燃燉電池市場年複合增長16.64%，2025年將達到90.5億美元。由此可見，燃料電池和氫能源汽車未來市場空間大，看好燃料電池和氫能源汽車前景，總括而言，我們認為政策支持氫能發展，加上行業長期發展潛力大，推薦氫能源產業上制氫、儲運、以及核心部件和整車的投資機會。

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