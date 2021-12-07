WeLab擬進軍印尼數碼銀行　料3至5年達收支平衡

金融科技集團WeLab宣布，收購雅加達服務銀行(PT Bank Jasa Jakarta, BJJ)，繼2019年在香港創立虛擬銀行匯立銀行(WeLab Bank)後，計劃於明年下半年在印尼推出亞洲區內第二間數碼銀行。WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智表示，冀未來數碼銀行可貢獻BJJ大部分盈利，料3至5年達到收支平衡。

由WeLab牽頭的財團Welab Sky Limited(WeLab Sky)，已與BJJ達成收購協議，首階段透過戰略投資取得BJJ之24%股權。待印尼金融服務管理局(OJK)等相關監管機構審批後，Welab Sky將完成餘下的主要股權交易，成為BJJ主要股東。

是次交易籌集近19億元，集資額為今年內印尼金融科技項目中最高，有關資金將用作收購現有股東的控股權和投入科技資源創建數碼銀行。

龍指，印尼市場對便捷及創新的數碼銀行服務需求殷切。當地擁有1.8億熟悉數碼科技的年輕消費者，但同時亦是亞洲區內金融服務尚未全面普及的最大市場之一，估計該國仍然有約2.1億人，即佔當地總人口約77%，從未或僅使用有限度的銀行服務。

他指，完成收購BJJ後，會保留其目前盈利的傳統銀行服務，在此基礎上增加數碼銀行業務，料數碼銀行運行初期，會先提供存貸以及支付服務，隨後或推出投資產品。

人手方面，他表示，數碼銀行在印尼屬新產業，請人頗有挑戰，會在內地、香港和印度三地招聘員工，預計印尼數碼銀行團隊會較香港匯立銀行大，目前匯立銀行有逾200名員工。

他透露，集團有意在亞洲擴展第3間數碼銀行，會考慮人口龐大、有數碼銀行缺口、當地政府支持數碼銀行發展，而集團在當地又有合作夥伴的地方，例如泰國和菲律賓等。

WeLab在2018年已拓展金融科技版圖至東南亞，與印尼大型綜合集團Astra成立合資公司，目前於印尼的網上貸款平台Maucash已實現盈利。